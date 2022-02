"Dijeron que habría más seguridad en UAEM y nos asaltaron en el regreso a clases"

Apenas un día de clases llevaban los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México, cuando uno de los integrantes de la comunidad fue víctima de un asalto a mano armada a las afueras del edificio auriverde ubicado en la salida a la zona norte de Toluca.

Este hecho, revivió la exigencia de seguridad para esta facultad, misma que en 2020, duró seis meses en paro por la inseguridad de la que son víctimas los y las estudiantes y una red de pronografía de la que eran víctimas las alumnas.

"Se habían comprometido a que iba a haber más seguridad pero vino la pandemia justo cuando iniciamos el paro, entonces, eso complicó todo. El 29 de agosto entregamos la facultad pero no mucho ha cambiado, apenas un día del regreso presencial y sucede esto, queremos que nos pongan una patrulla universitaria porque muchos compañeros y compañeras salen en la noche, es un testigo, aquí ni siquiera hay buena iluminación. En el trayecto de La Maquinita para acá, todos corremos riesgos".

El paro

El 29 de agosto del 2020, tras seis meses y una semana de que fuera tomada la Facultad de Ciencias de la Conducta las instalaciones fueron liberadas.

La liberación del último espacio universitario en paro se dio después de que se pidiera la renuncia de Janet Valero como secretaria de Rectoría, de la pasada administración auriverde.

(Foto: Fernanda García)

En el pliego petitorio que se entregó para dejar de sumar días al paro, había un apartado de seguridad. En ese momento, el rector era Alfredo Barrera Baca, y lo firmó.

"Se comprometieron a cuidarnos y no ha pasado, no es solo FaCiCo, es también Prepa 3 (Plantel Cuauhtémoc) que está en esta zona, hay muchos asaltos y acoso, lo único que queremos es venir tranquilos a la escuela", añadieron los estudiantes quienes prefirieron reservar su identidad.

(Foto: Fernanda García)

Zona peligrosa

Sobre la calle Filiberto Gómez, entre Isidro Fabela y Alfredo del Mazo, señalaron los estudiantes, no hay policías que los auxilien pese a que en La Maquinita hay un módulo de los uniformados municipales.

(Foto: Fernanda García)

"No hay, si te pasa algo, ni llegan, esa es la realidad, que no se hagan, tenemos años diciéndoles que estamos vulnerables y no nos hacen caso, nos tenemos que organizar un grupitos para poder irnos a nuestras casas cuando salimos tarde, no es algo de ahorita, por la pandemia pues bajó la actividad, pero pues ya regresamos y ya vimos, seguimos expuestos como siempre a qué nos asalten".

Expusieron que también piden al municipio y a la policía estatal que se aumenten los patrullajes en la zona.

La postura de rectoría

Pese a que el relato del asalto se viralizó, no se llevó a cabo una denuncia formal ante las instancias correspondiera, señaló la UAEMex.

"El rector (Carlos Barrera Díaz) le encargó a la Directora que investigara para apoyar a los estudiantes y acompañarlos para presentar la denuncia respectiva y así lo hizo salón por salón y no encontró nada", se señaló a La Silla Rota.

De acuerdo con el área del Comunicación Social de la Máxima Casa de Estudios mexiquense, actualmente se mantiene una patrulla fija de Seguridad Institucional de 6:30 horas a 19:00 horas, además de que se llevan a cabo rondines diarios en las inmediaciones del plantel y disposición de una ambulancia con personal de protección civil en la Zona del puente peatonal.

Se destacó que, para tener mejor cobertura de las inmediaciones del plantel, se ordenó la reorientación de las cámaras de video vigilancia del espacio universitario para tener una visión más amplia hacia la zona urbana.

Asimismo, se intensificará la difusión entre la comunidad universitaria sobre el botón de pánico que está instalado en la Facultad y que se conecta con C2 y C5 para la atención inmediata en caso de emergencia.

Finalmente, se destacó que se solicitó a Seguridad Pública municipal y la Secretaría de Seguridad del Estado de México llevar a cabo rondines de vigilancia en las inmediaciones de todos los espacios universitarios.

