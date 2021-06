Diego "N" se entrega a la policía por caso Polly y Fernanda; había alerta migratoria

Diego "N", quien tiene una orden de aprehensión por el delito de feminicidio en grado de tentativa en agravio de Fernanda "Polly" Olivares y Fernanda Cuadra, se entregó de manera voluntaria esta noche ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México.

El individuo llegó junto a sus abogados y de su padre alrededor de las 19:50 horas al edificio sede de la institución ubicado en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. Después las autoridades le hicieron de su conocimiento de la acusación que pesa en su contra.

La #FGJCDMXInforma que esta tarde, Diego "N", quien cuenta con orden de aprehensión por su probable participación en el delito de feminicidio, en grado de tentativa, se entregó de manera voluntaria en las instalaciones centrales de esta Fiscalía pic.twitter.com/4RGZ5UCQgG — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) June 19, 2021

En los próximos minutos el joven será puesto a disposición del juez que giró la orden de aprehensión en su contra. A través de un dispositivo de seguridad el sospechoso será trasladado al Reclusorio Norte para llevar a cabo la audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión.

Unos minutos antes de que Diego "N" se entregara, el Instituto Nacional de Migración (INM) emitió una alerta migratoria para ubicar al joven, quien el pasado 12 de junio atropelló a las jóvenes Polly y Fernanda en calles de la alcaldía Iztacalco.

El INM indicó que la alerta migratoria a nombre de David era con el objetivo de "verificar, registrar e informar a las autoridades de procuración de justicia registrar los movimiento de entrada-salida a través de los 194 puntos de internación del territorio nacional".

Fue el pasado 14 de junio, cuando la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) anunció que investigaba como tentativa de feminicidio los hechos ocurridos dos días antes.

¿POR QUÉ LA SEDENA ESTABA INVOLUCRADA?

Sobre este caso, se decía que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) podía jugar un papel importante para hacer justicia en el caso ya que él habría sido cadete militar y su padre es coronel del ejército.

Así lo señaló la columna de F. Bartolomé Templo Mayor, publicada en el diario Reforma, que menciona que el papel de la Sedena sería clave para atrapar al agresor de las jóvenes cuya vida pende de un hilo, pues tanto este sujeto como su familia "se esfumaron".

"Si la Sedena decide intervenir y encontrar a uno de los suyos, es muy probable que se pueda hacer justicia. Habrá que ver qué orden da el general secretario (Luis Cresencio Sandoval)", se puede leer en la columna.

El pasado 12 de junio, varios jóvenes celebraban una fiesta, cuando Diego "N" habría sido expulsado de la fiesta tras haber entrado en conflictos con algunos asistentes.

Sin embargo, luego de subirse a su auto en estado de ebriedad, el sujeto aceleró y arrolló a Polly y a Fernanda, para luego huir del lugar.

Los hechos tuvieron lugar en la calle Niceto de Zamacois, colonia Viaducto Piedad, en la alcaldía Iztacalco. Diego "N" es buscado por las autoridades.

El momento en que Polly Olivares fue arrastrada varias calles por Diego Helguera quedó grabado en más cámaras de seguridad de #Iztacalco. #ImagenNoticias tuvo acceso a estos nuevos videos, donde se puede ver que el agresor nunca hizo nada por ayudarla: pic.twitter.com/HK4uOtrgbk — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) June 16, 2021

Fernanda y Polly están sumamente graves de salud; la más afectada fue Polly, de 26 años, pues quedó enganchada al vehículo y fue arrastrada cerca de 200 metros.

AMENAZÓ CON QUITARSE LA VIDA

El sujeto amenazó con quitarse la vida antes que ser detenido por autoridades, de acuerdo con un audio de una conversación de WhatsApp entre Diego "N" y uno de sus compañeros, el cual fue difundido por José Cárdenas en Radio Fórmula.

"Gracias por todo, pero yo no me voy a ver encerrado a la v**ga. Así que si pasa algo prepárate para lo peor, o bueno, no peor porque a ti no te perjudica en nada, pero yo si siento que te va a pegar si sabes que me 'corbatee' o algo. No es por pu* ni nada, pero ya para qué sigo aquí, sin sueños, ni nada y odiado por la sociedad", dice el agresor en el audio.

Este jueves, amigos y familiares de Polly y Fernanda realizaron una marcha rumbo a la Fiscalía General de Justicia (FGJ), para exigir justicia.

La manifestación partió de la Antimonumenta, en avenida Juárez, en el Centro Histórico, con rumbo a las instalaciones de la FGJ.

En la reunión de familiares y abogados de las víctimas con personal de la FGJ, familiares mostraron preocupación por una posible agresión en su contra por parte de familiares del presunto agresor, mientras que los abogados pidieron que el tema sea manejado con perspectiva de género.

