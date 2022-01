"Dicen que ya no hay fichas", ciudadanos en Neza reclaman falta de pruebas covid

Nezahualcóyotl.- Derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sospechosos de padecer covid-19, no han podido acceder a un análisis para detectar la enfermedad por falta de pruebas la zona oriente del Valle de México.

En su mayoría, los pacientes son habitantes del municipio de Nezahualcóyotl, el segundo con mayores contagios en el Estado de México, con más de 41 mil positivos acumulados y 4 mil 264 defunciones a lo largo de la pandemia.

Ante la escasez de pruebas gratuitas en kioskos y explanadas, los enfermos han tenido que hacer fila frente a la Unidad de Medicina Familiar 75, ubicada en la colonia Benito Juárez, para alcanzar reactivos.

Aunque algunos ya registran tos severa y otros cuentan con temperatura, el personal de salud los obliga a esperar turno pese a las bajas temperaturas que se han registrado por las mañanas.

Otros, en cambio, tienen que regresar por la tarde para apartar lugar sobre la banqueta y poder acceder a la área respiratoria destinada a las pruebas covid-19, a pesar de los rayos del sol.

Uno de ellos es Aldo Antonio Mercado, quien ha pasado los últimos dos días con malestares en busca de acceder a un tests dentro del sistema de salud público del que es derechohabiente.

"Me hice el estudio de covid-19 porque me siento mal. Me duele la cabeza y está uno el sol formando horas para que salgan con esto de que no nos están atendiendo aunque es una emergencia y en el trabajo nos están pidiendo la prueba", explicó.

Aldo Antonio Mercado (Foto: Manuel López)

Desesperado, tuvo que acudir a una clínica particular para realizarse el estudio y resultó positivo, pero que en su empresa no la hicieron válida para tramitar su incapacidad ante el IMSS.

"Ellos dicen que ya no hay fichas, esa es su excusa, que dan máximo 60, pero hay más gente. Y nos dicen venganse en la tarde y venimos pero a la mera hora nos dicen que ya no nos pueden atender porque ya no hay", explicó.

"La doctora me dijo que es omicron porque tengo gusto y olfato, y dolores menores por eso lo único que quiero es el papel, pero aquí hay gente que se siente muy mal y que está tosiendo y no la atienden", reclamó.

Todos los pacientes sospechosos se han concentrado desde hace varias semanas afuera de la unidad familiar, debido a que es la única que brinda el servicio en el municipio, con más de 1 millón 200 mil habitantes.

(Foto: Manuel López)

Lo anterior debido a que la Unidad de Medicina Familiar 25 del IMSS, que también atendía a los pacientes de Nezahualcóyotl y otras localidades como Chimahuacán y Chicoloapan, fue demolida desde abril de 2020.

"Se me hace muy injusto porque uno está pagando, y no barato, es una cantidad fuerte de dinero que con esa cantidad si se puede pagar un seguro que si te trate como un ser humano porque todos estamos enfermos", dijeron.

Algunos han buscado pruebas de detección en clínicas de la región, pero no hay en ningún lado.

"A unos nos mandaron a la clínica de Texcoco, pero de allá nos regresan porque no nos corresponde o porque no tienen pruebas y aparte está lejísimos, se gasta unos 400 pesos de ida y de regreso porque está es la única clínica que hay porque tiraron la de Zaragoza", reconocieron.

Ante los reclamos, personal de salud accedió a aumentar las pruebas solo los pacientes que no alcanzaron fichas y que estaban formados, aunque advirtieron que por día solo tienen autorizado un total de 90 reactivos.

(Foto: Manuel López)

Al respecto, el alcalde de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo, exhortó a la Secretaria de Salud del Estado de México la reinstalación de los kioskos que fueron habilitados para detectar casos positivos a covid-19.

Los módulos fueron colocados en varios puntos de la localidad en el pico más alto de contagios con el fin de cortar la cadena de transmisión y aislar a los pacientes que portaban la enfermedad.

Reconoció que en las últimas semanas el número de personas positivas se ha incrementando, hasta alcanzar cerca de 500 personas actualmente portadoras del virus, cuando se había alcanzado en el punto más bajo cero contagios.

aemz