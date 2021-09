Detrás de agresiones y bloqueos está un doctor destituido; acusan

Empleados del Hospital Rubén Leñero acusan que detrás de las agresiones que sufrieron ayer por parte de un grupo de personas que irrumpió en el nosocomio y de los bloqueos que se han llevado a cabo en distintas vialidades por presuntos derechohabientes, está un doctor que recientemente fue destituido.

Se trata de Néstor Apáez, quien fue separado de su cargo que tenía en el hospital hace dos meses. Al respecto el especialista aseguró que fue separado de su cargo por presuntamente haber denunciado actos de corrupción que suceden dentro del nosocomio que pertenece a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

El médico bariatra Néstor Apaez Araujo (derecha) fue despedido después de destapar diversas irregularidades, cometidas presuntamente por funcionarios de este nosocomio (Foto: Especial)

Desde su destitución se han registrado al menos tres manifestaciones de presuntos derechohabientes que piden que sea restituido el médico. La última movilización tuvo lugar ayer por la tarde en inmediaciones del hospital, protesta que se salió de control, pues los inconformes irrumpieron en el centro hospitalario.

Una vez adentro, los manifestantes agredieron al personal médico, según indicaron algunas autoridades del nosocomio que fueron consultados por La Silla Rota. Derivado de esto, se convocó a una reunión con una comisión de los manifestantes y de altos mandos del hospital, pero no se llegó a ningún acuerdo.

Inmediaciones del Hospital (Foto: Cuartoscuro)

Tras haber ingresado a la fuerza al hospital, los inconformes se dirigieron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) con la intención de realizar un bloqueo en la terminal 1, pero antes de llegar fueron encapsulados por elementos de la Policía capitalina.

Al respecto de estas movilizaciones, empleados del hospital aseguraron que detrás de estas manifestaciones está el doctor Apáez, quien con estas acciones busca ser restituido y a la vez trata de que la directora del Rubén Leñero Maria de Jesús Herver sea separada de su cargo.

Sin embargo, los trabajadores también señalan a la directora como responsable de las agresiones que sufrieron ayer, por las cuales el área de jurídico ya inició una investigación interna.

"La doctora (Herver) a permitido todo esto, ha sido omisa y no le ha puesto un alto al doctor y lo peor es que nos pone en medio de sus problemas. No sabemos hasta cuando va a parar esto, y la doctora ni sus luces. Esperemos que no pasé a mayores, pues ya nos pegaron, no sabemos de qué sea capaz la gente del doctor", señaló uno de los entrevistados.

Fuentes de la Secretaría de Salud informaron que derivado de la irrupción al menos cuatro trabajadores resultaron con heridas leves.

aemz