Detienen a "veladores" por robar casa en Benito Juárez

Desde hace dos años, Andrés Guzmán ha iniciado una batalla legal en contra de una constructora que dañó su vivienda por realizar una obra junto a su hogar, el cual está localizado en la alcaldía Benito Juárez. Ahora el afectado señala a los veladores de la construcción de ser los responsables de intentar robar los pocos bienes que tiene en su domicilio que tuvo que abandonar porque dejó de ser habitable.

La irrupción por parte de los individuos fue la madruga del ocho de octubre pasado. Aquel día una persona que cuida la propiedad de Andrés, escuchó ruidos en el techo. Al revisar se percató que un par de sujetos habían entrado por unas laminas que hay en el predio, de acuerdo a lo asentado en el carpeta de investigación CI-FIBJ / BJ-2/ UI-1 C/ D/ 00883/ 10- 2020.

"Vio que estaban en uno de los cuartos, de donde querían robarse vídeojuegos. Le habló a las autoridades, y en menos de dos minutos llegaron los de BJ Blindado ( agrupamiento de la Policía Auxiliar adscrito a la alcaldía Benito Juárez) y e iniciaron un cerco para atraparlos", dijo el dueño del domicilio ubicado en la colonia Insurgentes Mixcoac.

En entrevista con La Silla Rota, el hombre aseguró que los elementos policíacos se subieron al techo de su hogar y desplegaron más agentes afuera del lugar para evitar que los ladrones escaparan. La estrategia dio como resultado la detención de los ladrones.

Andrés detalló que al tener de frente a los presuntos criminales, los reconoció como los veladores de la construcción que se lleva a cabo en el predio adjunto a su domicilio, obra que inició hace dos años, según el afectado.

"Son los veladores de la obra de a lado, con quien inicie un juicio desde hace dos años, porque dañaron mi vivienda y por eso me tuve que salir. Los de Protección Civil me dijeron que me tenía que ir de mi hogar porque dañaron la cimentación por la obra que inició la constructora", puntualizó.

Por el daño que presuntamente le causó la constructora Desproco SAPI de CV, Guzmán inició una carpeta de investigación por daño a la propiedad que quedó asentada con el número CI-FBJ/BJ-2UI-3 C/D/01747/10-2018. Por las afectaciones el hombre no solo perdió su hogar, sino también su restaurante que estaba ubicado en la planta baja del inmueble.

El afectado reveló que los supuestos veladores identificados como Juan José "N" y Abraham "N" fueron presentados por el delito de robo agravado ante un Juez de Control, quien los vinculó a proceso y les dictó la prisión preventiva justificada como medida cautelar en el Reclusorio Norte.

"Quiero resaltar que la atención de las autoridades fue excelente, llegamos después de las cuatro de la madrugada al Ministerio Público y antes de las ocho de la mañana ya estábamos saliendo. Y la respuesta de los policías fue inmediata, por eso los robos han bajado en la alcaldía", informó el denunciante.

Datos de la alcaldía revelan que en 2019 se registraban 12 robos a casa habitación a la semana, mientras que en lo que va del año esa cifra ha disminuido ha cuatro de estos delitos cada siete días.

(Sharira Abundez)