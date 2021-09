Detienen a presunto agresor de la maestra de UAEMex violentada mientras daba clase

El agresor de una maestra de la Universidad Autónoma del Estado de México fue detenido por agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). En abril, presuntamente agredió a la docente lo que quedó evidenciado en redes sociales pues estaba en clase a través de plataformas digitales.

Octavio Alfonso enfrenta un proceso judicial por el delito de violencia familiar por lo que fue ingresado al Centro Penitenciario de Almoloya de Juárez, en donde quedó a disposición de un Juez, para que sea determinada su situación legal.

En abril, la maestra estaba dando clase sus alumnos de la Preparatoria 5 de la UAEMex, ubicada en Toluca, cuando se escuchó que comenzó a ser agredida por el hoy detenido, ella no tuvo tiempo de apagar el micrófono y pese a que suplicó que por lo menos sus alumnos no se dieran cuenta de las agresiones de las que era víctima, Octavio no se detuvo.

Las estudiantes de la UAEM hicieron carteles en apoyo a su maestra: «Maestra, no estás sola», «Si tocan a una respondemos todas»

En el video difundido en redes sociales se escucha a los alumnos preguntar si la maestra estaba bien pero no obtuvieron respuesta. Es por ello que se difundieron los hechos y días después se filtró la identidad del violentador de la docente.

Se trata se trata de un abogado exmilitante del Partido Acción Nacional, fue expulsado del PAN Edomex, por el caso y e incluso la institución política solicitó en su momento a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México que, en caso de comprobarse la culpabilidad, sea castigado con todo el peso de la ley.

Las manifestaciones de apoyo por parte de la comunidad auriverde no se hicieron esperar, incluso una noche después de los hechos se realizó una manifestación frente a la preparatoria 5 en donde exigieron justicia no solamente para este caso sino para todos en los que hay violencia de género al interior de la máxima casa de estudios mexiquense.

La FGJEM inició una indagatoria para identificar al probable partícipe; con el avance en las diligencias el Representante Social reunió los elementos de prueba necesarios para solicitar a la Autoridad Judicial una orden de aprehensión en contra de este individuo, misma que fue otorgada y cumplimentada la noche de este lunes.

#Metrópoli | En abril una maestra de la UAEMex fue violentada mientras daba clases online, por lo que la agresión quedó registrada en video; ahora el hombre fue detenido.

Aún no se da a conocer la fecha de audiencia del probable responsable de la agresión de la catedrática.

En la Universidad Autónoma del Estado de México, desde 2020 y hasta agosto de este año, se habían iniciado 189 expedientes de casos de violencia de género, de los cuales, a la fecha se ha concluido el 61% (115) y el 31% (74) están en trámite.

A través de la Dirección de Comunicación Social auriverde se dio a conocer que, en lo que va de la Administración Universitaria 2021-2025 se han resuelto 20 procedimientos a través de la Dirección de Responsabilidad Universitaria de la Oficina de la Abogada General, de los cuales, en 19 casos se impusieron sanciones.

En total, se han determinado 10 destituciones, dos suspensiones temporales, cinco notas de emérito, dos expulsiones y sólo en un caso, denunciado en junio de este año, no se acreditó responsabilidad.