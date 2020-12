Detienen a "El Chistin" por robar en Naucalpan

NAUCALPAN.- Agentes del Grupo Táctico Operativo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvieron a Jesús "N", alias "El Chistin", por su probable responsabilidad en al menos dos robos con violencia ocurridos en Naucalpan.

De acuerdo con la institución, este sujeto, de 38 años de edad, fue aprehendido mientras cometía un robo a un transeúnte en la calle Moctezuma de la colonia Valle Dorado, a quien habría amenazado, si éste no entregaba sus pertenencias y dinero.

Sin embargo, a partir de las indagatorias, se ha podido establecer que "El Chistin" habría participado en un robo a bordo del transporte público, ocurrido el pasado 27 de noviembre y el cual quedó videograbado en las cámaras de seguridad de la unidad, a la que presuntamente subió a asaltar, junto con dos hombres más.

FUE CAPTADO COMETIENDO UN ROBO EN EL TRANSPORTE PÚBLICO

En la grabación, que fue difundida en redes sociales, se observa cómo los tres sujetos armados despojan a los usuarios de la unidad alrededor de las 19:32 horas del 27 de noviembre, luego de que solicitaran al chofer que disminuyera la velocidad con la que conducía.

Es las imágenes se aprecia que los sujetos amagan a las víctimas si no entregan sus celulares y carteras e, incluso, una joven que asegura no traer efectivo, los reta a que la revisen, pues no esconde nada, ya que, dice, acaba de salir del trabajo.

Tras despojar de sus pertenencias a los pasajeros en tan solo tres minutos, uno de los sujetos pide al chofer de la unidad que los baje en un punto y que se lleve a todos los usuarios hasta la parte alta, pese a que una señora pide que esto no ocurra, pues ella tiene que bajar unos metros adelante, a lo que se niega el asaltante, al afirmar que si alguien no respeta sus indicaciones, podría resultar dañado.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que continúa con las indagatorias para detectar si este hombre detenido estaría relacionado con más asaltos cometidos en la zona y dar con el paradero de sus cómplices; en tanto, fue presentado con el agente del ministerio público local, quien determinará su situación legal en las próximas horas.

