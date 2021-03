Detienen a candidata a diputada local Diana Sánchez Barrios

Diana Sánchez Barrios, líder de comerciantes del Centro Histórico, defensora de derechos humanos de la comunidad LGBT y candidata del PRI para diputada local por el Distrito 9, fue detenida esta noche por elementos de la Policía de Investigación (PDI) con base en una orden de aprehensión por e presunto delito de extorsión y robo.

Su arresto se llevó acabo alrededor de las 22:50 horas, cuando salía del centro comercial Paseo de la Reforma 222, según los primeros reportes.

Agentes de la @PDI_FGJCDMX cumplimentaron esta noche, en la alcaldía @AlcCuauhtemocMx, una orden de aprehensión, obtenida por la Fiscalía de Asuntos Relevantes, en contra de Diana "N", por su probable participación en los delitos de Extorsión Agravada y Robo Agravado en Pandilla pic.twitter.com/HHSICdHMc4 — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) March 18, 2021

En un video que circula en redes sociales y que la misma líder de comerciantes tomó con su celular, los policías le informaron que el mandamiento judicial es por la denuncia de una prima, sin especificarle el delito aunque le aclararon que sería lleva a la Agencia Central de Investigación de la Fiscalía capitalina.

#Metrópoli | Así es como la activista Diana Sánchez Barrios (@DianaSanchezBar) transmitió a través de redes sociales el momento de su detención. #ep https://t.co/2iCJPzwBzp pic.twitter.com/5qA6CyXoWg — La Silla Rota (@lasillarota) March 18, 2021

"Usted tiene derecho a contar con un abogado, si no quiere o no puede hacerlo le será designando un defensor público, hace del conocimiento de un familiar o un defensor los hechos de su detención y el lugar de custodia que se encuentre en todo momento", le dijo una de las detectives.

Antes de cortar su trasmisión y de ser subida a la patrulla, Sánchez Barrios dijo " soy inocente".

La líder de comerciantes será trasladada al Reclusorio Santa Martha Acatitla, donde un juez la requiere por el delito de extorsión.

¿QUIÉN ES DIANA SÁNCHEZ BARRIOS?

Diana Sánchez Barrios decidió contarle a su familia que era transexual a los 14 años, y posteriormente emprendió su vida laboral a través del comercio en la vía pública.

"A mis papás les dije que me gustaba ponerme ropa de niña, porque no me sentía niño. Mi mamá me dijo que eso no podía ser posible. Fue muy complicado para todos. Me fui de la casa muy chica en un acto de rebeldía".

En la española Carla Antonelli, primera mujer transexual en acceder a una diputación en España tuvo su inspiración para defender los derechos humanos de la comunidad.

Hija de la líder histórica de comerciantes ambulantes, tuvo facilidad para hacer negocios.

En varias ocasiones ha recalcado que sigue viviendo la discriminación muy de cerca y el bullying.

"Soy una luchadora social, una activista defensora de los derechos humanos. Quiero que la gente vea más el lado humano de las personas, vine a este mundo a abonar para lograr ese reconocimiento", dijo en entrevista a Milenio.

"A los 14 años decidí enfrentar que era una niña trans, aunque en ese momento no tenía conocimiento de eso, lo único que sabía es que era vestida".