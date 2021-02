Detienen a 2 por doble secuestro en Edomex; uno era policía en Naucalpan

NAUCALPAN.- Por su presunta participación en al menos dos secuestros, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México detuvieron a un policía municipal de Naucalpan y a otra persona más, además de que aseguraron una patrulla que era usada para estos delitos.

La detención del policía municipal, así como de su cómplice, fue posible, derivada de una investigación que se inició desde el pasado 16 de febrero, cuando una persona denunció que había sido secuestrada por elementos de Naucalpan, cuando circulaba sobre Periférico Norte y fue detenido por estos, a la altura del Toreo de Cuatro Caminos, en los límites con la Ciudad de México.

"De acuerdo con el reporte de la víctima, los policías, que viajaban en una camioneta pick up, tipo patrulla, le hicieron señas para que se detuviera; momento en que lo obligan a subir al vehículo y es privado de su libertad; luego de unos minutos, es trasladado a otro vehículo y, posterior a las negociaciones con los familiares, fue puesto en libertad", detalló la policía mexiquense.

A partir de las indagatorias, la Secretaría de Seguridad dio a conocer que se logró identificar el modus operandi de los elementos, así como la patrulla con la que se llevaba a cabo un evento similar, por lo que, de inmediato, se realizó la detención del policía local y de un civil, quienes aparentemente son los responsables de estos actos delictivos.

INICIAN PROCEDIMIENTO EN LA POLICÍA MUNICIPAL

Por su parte, la policía de Naucalpan informó que, tras darse a conocer la detención del elemento, la Comisión de Honor y Justicia inició una investigación en su contra, por su presunta participación en un secuestro exprés y aseveró que brindará todos los elementos necesarios y colaborará con esa institución para que, de ser necesario, se sancione al responsable.

"La Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito de Naucalpan reafirma su compromiso con la legalidad y la transparencia, por lo que no tolerará ninguna falta cometida por sus agentes. Esta administración municipal ha dejado patente el compromiso con los naucalpenses de no permitir ni tolerar ningún acto contrario a derecho y, este caso, no es la excepción", afirmó.

La Silla Rota solicitó información a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal acerca de cuántos elementos enfrentan un procedimiento ante la Comisión de Honor y Justicia por este tipo de actos, así como el número de elementos que han sido dados de baja, pero no se obtuvo respuesta.





(Sharira Abundez)