Detienen a 2 huachicoleros en toma clandestina de la Miguel Hidalgo

Elementos de seguridad detuvieron a dos presuntos huachicoleros en una toma clandestina de la alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con Milenio, los vecinos de la colonia Los Manzanos notaron un fuerte olor a gasolina y por ello solicitaron la presencia de Protección Civil.

Al acudir PC al lugar en la calle de Lago Como y Lago Bolsena notaron que el lugar era una toma clandestina de huachicoleo.

El alcalde de la zona, Víctor Romo informó que tras la revisión del lugar, se logró la detención de dos personas que fueron remitidas a la Fiscalía General de la República (FGR).

Mientras que Seguridad Interna Física de Pemex confirmó la extracción ilegal de combustible en el predio.

El lugar era una imprenta

De acuerdo con habitantes de la zona, en el lugar, que hasta febrero fue una imprenta, a diario había movilización de vehículos de carga y se desprendía un olor a combustible.

Al lugar llegó personal de Pemex, de Protección Civil y de la alcaldía, por lo que el inmueble permanece asegurado.

"Me llamaron que había policías en mi propiedad y por eso vine. Era una imprenta, la cerré en diciembre y la renté en febrero tengo el contrato; no me dijeron nada y no me dicen por qué cargo me detuvieron", comentó Enrique Jaramillo, dueño de la propiedad.

Finalmente, las autoridades comentaron que al interior hallaron palas y tierra, producto de una excavación para la toma clandestina, así como mangueras y algunos tambos con combustible.

(Ameyaltzin Salazar)