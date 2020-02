Detecta PAN subejercicio de 30% del gobierno capitalino; destaca Secretaría de las Mujeres

El gobierno de la Ciudad, encabezado por Claudia Sheinbaum, tuvo un subejercicio de alrededor de 30 por ciento durante 2019, de acuerdo con la fracción del Partido Acción Nacional en el Congreso capitalino.

Uno de los subejercicios que destaca es el de la Secretaría de las Mujeres, que de acuerdo con los datos de los panistas fue de 65 por ciento durante el año pasado. La dependencia fue creada en 2019, ya que antes era el Instituto de las Mujeres.

La fracción panista, encabezada por Mauricio Tabe, presentó una tabla con variaciones del subejercicio –dinero que tenían asignado en el presupuesto para gastar- con respecto a 2018.

De acuerdo con dicha tabla, entre 2018 y 2019 hubo un subejercicio del sector gobierno de 8 por ciento. En ese sector, el Poder Legislativo –donde está incluido el Congreso y la Auditoría Superior de la ciudad de México-, tuvo un subejercicio de 29 por ciento; los órganos autónomos de 17 por ciento , y del Poder Ejecutivo, que incluye a las dependencias locales, de 8 por ciento.

En el sector paraestatal no financiero destacan las instituciones públicas de seguridad social de 28 por ciento y entidades paraestatales empresariales y no financieras con participación estatal mayoritaria de 16 por ciento.

En cuanto a las dependencias, además de la Secretaría de las Mujeres, la de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, de reciente creación, tuvo el mayor subejercicio, de 73 por ciento; la Secretaría del Medio Ambiente de 64 por ciento, y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de 52 por ciento.

Respecto a las alcaldías, quienes registraron el menor avance de uso de gasto programable fueron las alcaldías de Álvaro Obregón, con 36 por ciento, Magdalena Contreras con 40 por ciento y la más avanzada la de Venustiano Carranza con 61 por ciento.

El diputado del PAN, Jorge Triana fue entrevistado sobre el tema y consideró que se trata de un subejercicio alto.

"Para el ejercicio presupuestal 2019 se detectó un subejercicio altísimo de más del 30 por ciento y lamentablemente prácticamente todo lo que tiene que ver con subejercicio es gasto de inversión. Eso quiere decir que no se hizo infraestructura física, no se hizo obra pública, quedaron muchos pendientes, en las alcaldías deben ser cifras similares o hasta peores porque se ha detectado adeudos de pago de nóminas, adeudos a trabajadores que no han podido cobrar, eventuales todos y es un problema enorme.

"El punto es que no podemos saber la cifra exacta del subejercicio porque ya tienen la maña los mandatarios tanto a nivel demarcacional como ciudad de México de mandar ese recurso a economías que es un ahorro. No es lo mismo ahorro que subejercicio, esto es lo que no se ejerce y se tiene que perder. Es recurso público que se pierde. Las economías son recursos públicos que se pueden reinvertir, entonces ellos lo justifican con una inversión como economía cuando es ejercicio que no se pudo ejercer por incompetencia".

Cuestionado sobre si debería tomarse alguna medida para evitar los subejercicios, consideró que podrían tomarse ejemplos de otros países.

"Se tiene que poner orden sí es materia de legislación. De hecho hay países donde está penalizado el subejercicio, un gobernante que no ejerce el presupuesto que tiene puede tener consecuencias de carácter penal. Incluso un gobernante que endeuda su demarcación sería más o menos lo mismo".

(Sharira Abundez)