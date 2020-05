Después de 16 días hospitalizada, la jefa Lucy venció al covid + video

"Ver a Lucy en ese estado me llena de impotencia, no es solo una compañera, es una amiga, es parte de mi familia, me ha ayudado en muchos aspectos, no poder acercarme a ella para decirle; estoy aquí esperando a que te recuperes. Decirle cuanto la quiero, es un sentimiento de frustración. Caes en una especie de resignación y pides un milagro, no puedes hacer nada por ella", dijo una de las enfermeras, que forman parte del equipo de la Jefa Lucy.