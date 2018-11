Desmienten en redes restablecimiento de Línea 2 del Metro

Este miércoles por la tarde se presentó nuevamente un corto circuito en la Línea 2 del Metro, sin embargo aunque minutos antes de las 17:00 horas el Metro en sus redes oficiales confirmó que se había restablecido el servicio, en redes han desmentido tal situación.

Pues son las 18:00 y aún no se restablece el servicio, no hay luz y el servicio de autobuses ya no se suspendió pic.twitter.com/4IQYAOJ1j1

Son tan confiables que para qué no muera quemada, mejor no mandan trenes pic.twitter.com/6LLnnSrJJ8

No mamen no digan mentiras aún sigue detenido pic.twitter.com/0UkliXOexN

En las estaciones que van de Pino Suárez a Tasqueña se reportaron estaciones cerradas y en algunas otras el servicio de los trenes no había energía y estaban paradas.

Varios usuarios reclamaron por redes sociales el falso anuncio pues el servicio sigue siendo intermitente.

Ahí tienen su funcionamiento normal, bestias. No hay luz en el Metro Ermita del lado de la Línea 2, no le mientan a los usuarios. pic.twitter.com/4RlAeIjN6S

Oye metro no es verdad abrieron san Antonio abad más de 15 minutos y no paso ningún tren por que tienes uno detenido en chabacano y todo pasa pagas tu pasaje y te tienes que salir mejor no permitas el acceso no engañen que ta se restableció el servicio pic.twitter.com/yZAE5o8kHA