Desechables, huella ambiental del megacorte de agua en restaurantes

Una de las opciones para los restaurantes en el Centro Histórico durante el megacorte de agua que inicia este 31 de octubre será utilizar trastes desechables.

Aunque para algunos esta posibilidad sería una medida que se implemente como última instancia debido a la mala imagen o cuidado del medio ambiente, para locales pequeños o taquerías es una opción rentable.

Restaurantes grandes o con mucha demanda tienen cisternas y tinacos. Sin embargo, durante los días previos a la suspensión del suministro acumularon más agua en garrafones o contenedores. Además de que tienen previstas otras estrategias.

Iván Gonzalez, encargado del salón cantina Cuatro 20, ubicado en Isabela Católica, señaló que el restaurante está equipado para no quedarse sin agua. Para esta contingencia compraron 40 garrafones de agua potable y en caso de que no sea suficiente la cisterna, tinacos y agua almacenada, así como pipas, se verán en la necesidad de comprar desechables. No lo hacen como primera opción ya que cuidan la imagen del restaurante.

“Hemos estado al pendiente de nuestros tinacos. Tenemos una cisterna y la hemos mantenido lo más llena posible. Hemos comprado garrafones de agua, por lo menos 40, para abastecernos en la cocina, lavar los trastes y hacer los guisados. Esperamos que con la cisterna y los tinacos nos alcance aunque sea para los sanitarios”.

Destacó que el objetivo principal es seguir manteniendo el restaurante como está para no afectar a los clientes, de ahí que los desechables serían la última opción.

“No es lo mismo que te entreguen tu comida en un plato normal de cerámica que en un plato desechable en un restaurante como tal. Pero bueno, ya en una emergencia abogaremos al sentido común del cliente por la circunstancia de este recorte de agua y a cambio les daremos el mejor servicio”.

También en el Cuatro 20 tienen contemplado la compra de agua a través de pipas. González indicó que ya contactaron a sus proveedores, pero están a la espera de que les contesten, debido a la gran demanda que tienen en este momento.

“Nos dicen que igual si pueden traer agua, pero en la madrugada. La compra de pipas también es una de las opciones que tenemos”.

En la Pagoda, uno de los restaurantes de mayor demanda y tradición en el Centro Histórico, tienen una política muy estricta para el cuidado del medio ambiente, por lo que no tienen pensado utilizar desechables, prefieren gastar más en comprar pipas o incluso en cerrar que usar plásticos, aseguró Daniel Zúñiga, gerente del servicio de la Pagoda.

“Creemos que es peor la contaminación por desechables. De hecho participamos en la campaña de no popotes y cuando usamos desechables son orgánicos, solo que son muy caros. Nosotros tenemos mucha afluencia de clientes”.

Para evitar el uso de desechables, Zúñiga comentó que durante la semana pasada almacenaron agua.

“Tenemos cisterna y algunos tinacos. Ya hicimos también un plan de trabajo en el cual se quitarán tareas de limpieza profunda por estos días. Solo habrá limpieza básica. Tendremos gente custodiando los baños para evitar que los clientes no malgasten el agua”.

Para la producción de alimentos como manejan, por lo regular, filtros importados para usar la toma de corriente, en estos días usarán agua de garrafón.

“Trabajaremos con agua de garrafón, eso nos sube el costo, pero perdemos más si no abrimos. Ya compramos aproximadamente unos 200 de 20 litros”.

Para Los Tacos Aranda, ubicados en 5 de Mayo, lo principal es brindar atención al cliente, por lo que descartan el cierre del negocio en los próximos días.

“Nosotros ya tenemos apartada agua en rotoplas y los jefes ya compraron los desechables. Como somos un lugar pequeño no tenemos cisterna y tampoco tenemos espacio para muchos botes. Esperemos que con eso, sino pues ya veremos qué hacer”, dijo Carlos, un trabajador de la taquería.

La Rosticería Molinos también es un restaurante pequeño y el uso de desechables es una opción ante el megacorte de agua.

“En el momento de que nos quedemos sin agua, tenemos la indicación de sacar los desechables. No sé cuántos compraron, pero si son varios paquetes. Los tenemos en las bodegas”.

Los restaurantes, el sector más afectado

La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco) informó que los restaurantes y hoteles serán los sectores más afectados por el corte de agua que se tiene contemplado de 72 horas más el tiempo que ocupe la red en restablecerse.

Nathan Poplawsky, presidente de la Canaco, dijo en conferencia de prensa que entre las acciones que implementarán los restaurantes, principalmente los de las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, donde habrá un corte del 100%, está la de uso de desechables, el cierre de comercios y agua de garrafón para cocinar. A pesar de que todos tienen tambos y cisternas.

Explicó que en ambas alcaldías hay cerca de 90 mil unidades económicas, es decir, comercios, restaurantes, oficinas y servicios, que en su mayoría operarán de manera norma y más de un millón de trabajadores. Solo aquellos negocios o lugares que utilicen más agua como los autolavados o lavanderías permanecerán cerrados.





JGM