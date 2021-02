''Desde niña sabía que era trans''

Yo nací con pene y testículos.

Hoy legalmente Morganna, sabía desde los 4 años que era una niña. Que me convertiría en una mujer. Nadie me creyó. Nadie me apoyó.

Tuve mi cirugía de reasignación sexual (tengo vulva y vagina) cuando tenía 32 años.

SOY MUY FELIZ. #InfanciasTrans