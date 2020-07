Desde hace más de 100 años no pagan agua en Tlalmanalco

TLALMANALCO.- Por más de 100 años los habitantes del municipio de Tlalmanalco han recibido agua de los deshielos del volcán Iztaccíhuatl y durante todo este tiempo, no han pagado un solo peso ni por la infraestructura hidraúlica que lleva el vital líquido a los hogares de los más de 70 mil habitantes.

El pasado 10 de julio el ayuntamiento en su quinceava sesión extraordinaria de cabildo aprobaron la fiscalización del agua por un acuerdo con la Secretaría de Finanzas del gobierno del Estado de México, para la recaudación de recursos por las bajas participaciones presupuestales.

Sin embargo, "por ley" el municipio de Tlalmanalco tal vez el es único en el Estado de México que no paga el servicio de agua, reconoció en esa sesión de cabildo el regidor del Partido del Trabajo (PT), Vicente Peña Arenas, pero aún así votaron a favor 7 ediles, 3 se abstuvieron y se registró un voto en contra, ya que no fue muy clara la explicación para aprobar la propuesta.

Además, los regidores no escucharon el antecedente del uso y costumbres del manejo del agua en Tlalmanalco, ni tampoco especificaron que solo se cobraría a los usuarios que consumen de los pozos, por lo que causaron la indignación de todos los habitantes de ese municipio ubicado en la zona de los volcanes, en el oriente del Estado de México.

PORFIRIO DÍAZ LE DIO EL AGUA GRATIS

De acuerdo al cronista municipal, Alberto Zea Domínguez, en 1856 el entonces presidente de la República, Porfirio Díaz, entregó una concesión a la fábrica de papel de San Rafael, para la explotación del bosque y el agua por 100 años, tiempo en que los pobladores de Tlalmanalco recibirían sin ningún costo el servicio del vital líquido, pero que la única obligación de los campesinos de esa época era tener limpios los canales.

Esa concesión ya concluyó desde hace varías décadas y aún así en Tlalmanalco no se paga el servicio de agua que bajan de los deshielos del Iztaccíhuatl, por usos y costumbres de la comunidad.

RECAUDAR DINERO POR INSTRUCCIONES DEL GOBIERNO ESTATAL

Desde un principio en la sesión de cabildo del pasado 10 de julio, a los regidores se les dijo que era recomendación del gobierno del Estado de México allegarse un fondo con el cobro del servicio del agua potable, aunque varios regidores se quedaron con dudas porque tampoco les indicaron de cuántas personas estaba compuesto el padrón de usuarios, ni que cantidad tendrían que pagar.

La regidora Rosa María Olguín Sánchez fundamentó sus dudas en la falta de claridad en la información sobre el procedimiento de pago, además, de que este municipio se rige por usos y costumbres de no pagar el agua; el mismo regidor del PT, Vicente Peña, responsable de la comisión del agua en Tlalmanalco, tenía sus dudas porque conocedor de la reacción de su pueblo comentó "nos los echaríamos encima".

Para aclarar dudas, el regidor Peña convocó la presencia del tesorero municipal para que diera más detalles sobre ese concepto y expresó que el gobierno del Estado de México pedía que se cobrara el servicio de agua, por el almacenamiento en las cajas, las líneas de conducción del pozo y el rebombeo.

El regidor Gilberto Sámano Arellano, pidió precisar al tesorero municipal sí la petición del cobro de agua era para los 125 municipios del Estado de México, entre ellos Tlalmanalco, lo que afirmó el encargado de las finanzas municipales.

A pesar de las dudas, la alcaldesa Ana Gabriela Velázquez Quintero y sus regidores aprobaron el cobro de agua, con 4 abstenciones y un voto en contra. Entonces sucedió lo que tanto temía el regidor del PT, Vicente Peña, "el pueblo se nos echa encima".

PRI Y PVEM EN CONTRA DEL COBRO DEL AGUA

La primera reacción fue del PRI municipal de Tlalmanalco, que estableció su inconformidad y desacuerdo con esa medida tomada por el ayuntamiento morenista.

Este partido político dijo que con la participación activa de la sociedad civil de Tlalmanalco se puede seguir haciendo faena en las partes altas de los bosques, como se hacía en las administraciones pasadas, para tener limpias las redes de distribución.

Pidió públicamente que antes de que se aprobara este tipo de medidas, se debe de hacer un consenso con la población.

En la misma situación se pronunció el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), otras agrupaciones y la ciudadanía en general.

Jesús Cervantes Díaz, de la agrupación civil Chilam Balam, expresó que se debe consultar a la ciudadanía porque una decisión tan importante debe surgir de una planeación, del diálogo, el consenso y el acuerdo.

Reconoció que el ayuntamiento de Tlalmanalco no pudo comunicar esa decisión del cabildo y ahora tiene "un linchamiento" en las redes sociales. "Se comunicó mal, se quiso sorprender a las personas. Yo he estado solicitando a través de SAIMEX (Sistema de Acceso a la Información Mexiquense) el diagnóstico, no lo hay, no saben nada, sólo quieren recaudar sin entender nada de el contexto social y político, sin lectura de la realidad, sin sensibilidad".

AYUNTAMIENTO METE "FE DE ERRATA"

El ayuntamiento de Tlalmanalco, ante las criticas y descalificaciones de las que fueron víctimas durante más de siete días, tuvo que acordar emitir una "fe de errata" en la sesión ordinaria de cabildo número 70, para explicar que el cobro de agua solo se haría a las personas que reciben el suministro de manera subtérranea, es decir a través de un pozo de agua y a los que reciben el vital líquido de los deshielos quedaban exentos, como se venía haciendo de manera tradicional.

