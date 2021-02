Desde hace 5 años graduados esperan por su título para poder ejercer

Desde hace cinco años, ex alumnos de las carreras de Radiología e Imagen no han recibido su título por parte del Instituto Tecnológico del Estado de México (ITEM) para poder ejercer la profesión que se obtuvo en esa escuela privada.

Jorge, uno de los ex alumnos, informó que hay desesperación entre los graduados porque por la falta de el título no pueden trabajar en hospitales privados y públicos, ya que es un documento que exigen para ser contratados.

"Ya somos varios ex alumnos que no nos han entregado el titulo y estamos muy desesperados; los directivos solo nos dan fechas que no cumplen", expresó otro compañero de Jorge.

Establecieron que varios de sus ex compañeros llevan más de 5 años esperando el titulo profesional y nada.

"Estamos cansados de esperar ya que hemos perdido bastantes oportunidades de trabajo por la falta del titulo profesional", dijeron.

Esta escuela privada se ubica en la calle 10 de Abril de la colonia Emiliano Zapata, donde a pesar de que no entregan los títulos de Radiología e Imagen, siguen promoviendo las inscripciones.

Los alumnos afectados explicaron que los directivos del ITEM les han informado que no se ha entregado el título porque la dirección de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) tuvo un error en el REVOE.

Sin embargo, a los graduados se les hace extraño que ese mismo pretexto se tiene desde hace cinco años y no lo han resuelto en la SEP.

Los ex alumnos explicaron: "Varios de mis ex compañeros ya se comunicaron a UEMSTIS y a Dirección de Profesiones y ellos no tienen nada que ver , es cuestión de la escuela , el encargado de titulación Abraham Gonzalez González le ha pedido dinero a ex alumnos para hacerle entrega del mismo".

Dijeron que las carreras que más se ha visto afectada es la de Radiología e Imagen. "Ya van más de 5 años que no hacen entrega de el título y generaciones pasadas se quejan de lo mismo".

A pesar de este problema que no ha podido resolver los directivos de esta escuela, los alumnos tienen que cumplir con sus pagos exactos, de los contrario no les permiten tomar sus clases.

(Frida Mendoza)