Desde el Edomex, cubanos residentes piden a EU terminar con el bloqueo económico

TOLUCA.- Al grito de "Cuba libre", la comunidad cubana de Toluca se manifestó en el monumento a Los Niños Héroes "Cama de Piedra" para expresar su apoyo a la manifestaciones contra el régimen que, durante 62 años, ha gobernado la isla caribeña.

Entre los asistentes estaba Tony, quien desde hace 30 años huyó de Cuba con el sueño de una vida mejor. De inicio dejó a su familia atrás cuando se casó con una mexicana y poco a poco logró que sus seres queridos radicaran en México.

Tony huyó de Cuba en búsqueda de una mejor vida / Fotografía: Fernanda García

"Hace 17 años que no voy para isla pero eso no quiere decir que no me sienta cubano, estamos aquí para demostrarles a nuestros hermanos que no están solos, que aquí el mundo está observando".



Con la bandera Cubana en el alma y en la mano, cantaron, gritaron, lanzaron palabras de apoyo para los que desde el 11 de julio están en las calles de la isla protestando.

"Cuba está sumida en una dictadura que solo nos ha traído hambre y desesperación, no es solo el factor de la pandemia, es un todo, el gobierno los tiene atados pero ya no más, no sé si es el fin del régimen lo que sí es que es el principio del fin, ya no más".

"Cuba libre", piden manifestantes en Edomex / Fotografía: Fernanda García

¿QUÉ DICE EL COMITÉ DE SOLIDARIDAD?

En tanto, el Comité de Solidaridad Toluca-Cuba, hizo hincapié en que las protestas para solicitar ayuda humanitaria evidencian a todas luces un esfuerzo por desestabilizar al país y señalan como autor al gobierno de Estados Unidos.



"Señalamos la visible injerencia imperialista en Cuba, replicando los montajes que han escenificado a lo largo y ancho del globo terrestre y que han ensayado sin éxito perdurable en fechas recientes en Venezuela y Bolivia".

Fotografía: Fernanda García

A través de un comunicado, solicitaron la inmediata terminación del bloqueo económico que pesa sobre Cuba desde hace seis décadas, al calificarlo como "un acto genocida y criminal que configura la verdadera fuente de las penurias materiales y económicas que atraviesa la isla desde su imposición unilateral y arbitraria".

El comité hizo un llamado a los progresistas de izquierda a pronunciarse y participar en los actos de desagravio y defensa de la Revolución Cubana que convocan el Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba y la Asociación de Cubanos Residentes en México "José Martí".

