Descubren más operadores de Mancera en nómina de Álvaro Obregón

La alcaldesa de Álvaro Obregón, Layda Sansores, descubrió irregularidades en la nómina de la demarcación, que podrían involucrar al ex jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera.

Desde el día en que tomó posesión, Layda Sansores no ha dejado de investigar a la pasada administración.

Ahora, un operador de Sansores aseguró que la información más relevante está por ser revelada, dio a conocer La Política Online. "Todo apunta al Senado", enfatizó la misma fuente, cuidando de no mencionar los apellidos Mancera Espinosa. "El círculo más cercano del anterior anfitrión del Antiguo Palacio del Ayuntamiento cobraba en la nómina de Álvaro Obregón. No sólo se trata de policías a los que se pagaba y no trabajaban ahí, ni de simples aviadores. Lo que encontró la alcaldesa, negocios con inmobiliarias, pagos por asesorías, adjudicaciones directas, todo, apunta a un escaño en la Cámara Alta y su equipo de confianza, y a familiares directos".

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Sansores habló de "delincuencia organizada" en referencia a las construcciones irregulares en Álvaro Obregón, como la obra de la Reserva León Felipe y el edificio de San Ángel de HIR Casa. "Es la ambición desmedida de un gobierno al que sus ciudadanos le valieron", agregó.

El operador de la alcaldesa adelantó que para la siguiente denuncia ya preparan un archivo con la asesoría legal suficiente para "no desperdiciar el golpe" ni "cometer errores en la integración del caso". "Con Layda y Miguel Ángel involucrados, éste va a ser un pleito de otra dimensión", concluyó el morenista.

mlmt