Descienden 40 metros AMLO y Sheinbaum para ver obras de Línea 12

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y la jefa de gobierno de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum, descendieron 41 metros del nivel del suelo, a las profundidades de las obras de ampliación de la Línea 12 del Metro, que tendrá tres estaciones más: Valentín Campa, Álvaro Obregón y Observatorio.

Con chaleco y casco colocados, aunque sin la mascarilla necesaria puesta en el rostro para descender a una atmósfera enrarecida, se vio a López Obrador bajar cada uno de los escalones de la lumbrera de Barranquilla, en la Colonia Cove. Detrás de él iban Sheinbaum, el secretario de Obras y Servicios de la capital, Jesús Antonio Esteva, y el de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, que pese a su edad, 81 años, no se amilanó y también bajó, al fin ingeniero.

Sin la compañía de representantes de los medios de comunicación, el presidente y la Jefa de gobierno comenzaron a recorrer el túnel de la ampliación de la llamada Línea Dorada, famosa por su exorbitante costo y sus irregularidades, y condenada a tener fallas para siempre, por lo menos en su tramo de Tláhuac a Mixcoac, construida entre 2008 y 2012.

"Hay muchas obras inconclusas, pero debemos terminarlas, darles continuidad porque ya se invirtió en estas obras y ni modo que se dejen inconclusas, alegando que las iniciaron otros gobiernos o que no están bien planeadas o no son prioritarias o se hicieron para hacer negocio y beneficiar a compañías constructoras, pues no, tenemos que terminar esas obras", expresó resignado el primer mandatario, ya fuera del túnel, en alusión no sólo a la Línea 12, sino también al Tren Interurbano, que concluirá en Observatorio y que está inconcluso y le tocará acabarlo.

La ampliación, prometida por el anterior jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, empezó desde diciembre de 2013 con la contratación del Proyecto Ejecutivo de la Obra Civil y electromecánica, y será culminada por la administración de Sheinbaum y la de López Obrador -pues incluye recursos federales- hasta el 2021, es decir 8 años después de que empezó.

RECORRIDO POR EL TÚNEL

El túnel parecía una metáfora de las promesas manceristas. Se veía un tiradero: unas partes del piso aún sin aplanar, suelo de pura arenilla fina en una zona que antes eran minas y varillas a los costados.

El presidente caminaba sin su chamarra cerrada, medida de precaución requerida para no atorarse. Con lo que sí cumplió fue con llevar gafas, en una zona donde también el polvillo puede meterse a los ojos.

Acompañado de dos trabajadores del Metro, recorrió también una zona ya aplanada con cemento. Descendió aún más por una especie de rampa en el suelo y llegó a un área donde las paredes del túnel lucían tapadas con lonas, como para ocultar el aplanado o la falta de él. Ahí también se observaba maquinaria, mallas de seguridad y cartulinas explicativas que pasó de largo.

Al salir, después de alrededor de 20 minutos, se quitó el chaleco, el casco, sacó su peine y le dijo a los fotógrafos, con su acento tabasqueño "pero te peinas, cuñado", y sonriente, se arregló el cabello blanco.

Después tomó el micrófono y reconoció ante funcionarios, trabajadores y reporteros, que su gobierno y el de Sheinbaum quisieran destinar más recursos a la obra para acabarla antes, pero no es posible, por eso les llevará más tiempo.

"Tres años es lo que creo nos va a llevar concluir la obra integral del Metro pero las vamos a concluir, las vamos a terminar estas obras", prometió.

Como en cada ocasión que están juntos, López Obrador alabó el trabajo de Sheinbaum, y dijo que con ella se despreocupa de la capital.

"Estoy contento porque la jefa de gobierno además de ser una mujer inteligente, honesta, con convicciones le sabe a este tema de la construcción", dijo mientras la sonrisa de ella crecía.

"Ella nos ayudó cuando estuvimos en el gobierno de la ciudad y eso es una ventaja adicional. En el caso de la ciudad de México es una gran ayuda, es quitarme un peso que se tenga en el gobierno a Claudia, porque es como decirle ´ahí te encargo y déjame porque hay 31 entidades que tengo atender´. Pero en el caso de la ciudad de México me siento muy cubierto, muy protegido", enfatizó.

Previamente, fuera de programa, la alcaldesa de Álvaro Obregón, Layda Sansores, pidió la palabra y se quejó de que por las obras de ampliación del Metro vecinos de la colonia Primera Victoria se han quejado de ello.

ECOS DE LA LÍNEA 12

Al término del evento Sheinbaum aseguró que ya se han tenido acercamientos y mesas de trabajo con los vecinos y que se revisarán las afectaciones para hacer lo que se tenga que hacer.

No fue el único tema de la Línea 12 que sobrevoló en el evento. Ante reporteros también afloró el de la falla en el presupuesto federal para 2019, que en lugar de asignar 1 mil 400 millones de pesos para dicha línea, los diputados federales se los pusieron a la Línea 9. Un error que se subsanará en enero, confió la jefa de gobierno.

También fue cuestionada por un reportero sobre la investigación de la presunta responsabilidad en la costosa y a tramos fallida construcción de la Línea Dorada, del ex jefe de gobierno del Distrito Federal, el ahora canciller Marcelo Ebrard.

"Eso lo tiene que informar la procuraduría", fue la respuesta de Sheinbaum.





