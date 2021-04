Descarta edil de Los Reyes denunciar a dirigente de Morena por extorsión

LOS REYES LA PAZ.- Olga Medina Serrano Palacios, alcaldesa de esta localidad, descartó iniciar un proceso judicial en contra de Daniel Serrano Palacios, representante de Morena ante el Instituto Electoral del Estado de México, por presuntamente haberle exigido dos millones de pesos a cambio de apoyarla en su relección, como lo denunció el pasado fin de semana.

En conferencia de prensa, la edil aclaró que la denuncia no la presentará al menos en los próximos treinta días debido a que sus esfuerzos, dijo, los concentrará en la campaña electoral para buscar gobernar este municipio por segunda ocasión consecutiva, luego de haber sido nombrada como candidata de Morena al Ayuntamiento de La Paz por la Comisión Nacional de Elecciones.

"Muchos de los que formaron la plantilla de Morena tuvieron algunos lugares usando sus atributos físicos, aunque no tengamos la mínima idea de que hacemos aquí, que ya pasamos tres años y les aseguro que no tenemos la mínima idea de que vinimos a hacer aquí, pero bueno nos tocara si el voto ciudadano así lo decide volver a estar", indicó.

El domingo pasado, la edil asistió, junto a varios militantes de Morena, al Instituto Electoral del Estado de México para entregar una carta de inconformidad porque presuntamente su planilla electoral fue modificada para ingresar a presuntos integrantes del equipo de Daniel Serrano, líder político de los "puros", en puestos claves de la administración municipal.

Además, señaló que el representante de Morena ante el Instituto Electoral del Estado de México le exigió la cantidad de dos millones de pesos para apoyar su postulación dentro del partido para convertirla en la candidata en ese municipio con miras a su reelección, además de la entrega de los cargos de tesorería y obras públicas en la actual administración.

El equipo de la alcaldesa, reconoció que la presidenta de extracción morenista logró sobrevivir recientemente al nuevo coronavirus, por lo que en su estado de salud actual sería difícil enfrentar un proceso judicial y una campaña electoral de manera simultánea.

"Como entra al periodo de campaña de 33 días muy corta, su enfoque es la campaña, pero pasando el 6 de junio, tomará determinaciones sobre lo que jurídicamente proceda en este tema", aclaró un enlace de la presidenta municipal.

DE ÚLTIMO MOMENTO, PIDE LICENCIA

Por la tarde, Medina Serrano solicitó licencia temporal en sesión de Cabildo para separarse del cargo a partir del próximo 28 de abril y hasta el próximo 6 de junio, justo el día de los comicios electorales en el Estado de México, para iniciar campaña de manera formal.

En la sesión solemne, la segunda regidora Guadalupe Aguilar, asumió el cargo de Presidenta Municipal por Ministerio de Ley, además de que funcionarios como Alma Ramírez, tercera regidora, Teresa Soria, quinta regidora, Reyna Ayala, séptima regidora, Óscar Méndez, décimo primer regidor y Jesús Romero, décimo tercer regidor, también decidieron separase del cargo de manera temporal.

A esta lista se suma Adriana Hernández Espinoza, defensora de derechos humanos, Rigoberto Jiménez Santiago, sub director de planeación y territorial de la Dirección de Desarrollo Urbano, Pedro Jesús Ibáñez Luna, director de Desarrollo Agropecuario, y Patricia Castañeda Salazar, Unidad de Defensoría y Equidad de Género, quienes presuntamente formarán parte del equipo de campaña de Medina Serrano.

También hicieron lo propio Elizabeth López Ortiz, jefa de Parques y Jardines, Adrián molina Barrios, director de Servicios Urbanos, Héctor Ernesto Ramírez, jefe de manteamiento, Raúl Escobedo Medina, director de atención Ciudadana y Guadalupe Burgos, adscrita a la dirección jurídica y de normatividad.

IMPOSICIONES DENTRO DE LA PLANILLA EN LOS REYES

La alcaldesa ha denunciado que allegados a Daniel Serano, fueron inscritos en su planilla que ingresó a Morena para buscar la reelección.

Uno de ellos es presuntamente Raúl Ramírez, quien enfrenta una denuncia penal por la sustracción de actas de cabildo de ese municipio y por robo en 2019. De acuerdo con fuentes del Ayuntamiento, Raúl ingresó al servicio público como Secretario del Ayuntamiento para la actual administración, pero presentó su renuncia luego de casi un año.

"Lo que la presidenta ha narrado es que ella entró a la secretaria del Ayuntamiento y literal lo vio como tenía un dinero de las actas y de trámites que se hacen en secretaria que no estaba entrando en tesorería. Ellos estaban haciendo esos cobros en la Secretaría del Ayuntamiento".

"Ella le pide la renuncia, pero él no la quiere dar. Entonces en un cabildo que está grabado, la presidenta le pidió la renuncia delante de todos los regidores ´si no quieres que les diga a los regidores cómo te encontré robando ahorita me vas a dar tu renuncia´ y fue como renunció", indicaron fuentes del Ayuntamiento.

De quedarse la planilla tal y como se encuentra dentro de Morena, y tras la presunta victoria de Olga Medina el próximo 6 de junio, Raúl Ramírez obtendría el cargo de Síndico Municipal, a lo que se opone rotundamente la edil.

ENFRENTARÁ CAMPAÑA SOLA EN LOS REYES

La ruptura con su líder político Serrano Palacios, ha dejado en abandono a la actual edil de Los Reyes La Paz, hecho que ha despertado inquietudes dentro de su equipo de trabajo al no saber si desde el núcleo de Morena su candidatura será bien vista.

"No sabe si va a tener el apoyo del partido con toda esta situación porque Daniel Serrano era su líder político. Ahorita está pidiendo que respeten la planilla que ella ingresó, que se haga una investigación al interior del partido sobre la presunta extorsión debido a que no es la única alcaldesa que denuncia esto"

"Incluso, hay un audio en la alcaldesa de Teoloyucan donde también manifiesta que Daniel Serrano le está pidiendo una cantidad de dinero y esto prende alarmas porque él aun es el representante del Instituto Electoral del Estado de México, que además hoy aparece como candidato de la alcaldía de Cuautitlán Izcalli", agregaron.

