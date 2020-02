Desaparición y asesinato de Fátima, a 1 km del sitio de cateo: Fiscalía

El último lugar donde se vio a la niña Fátima y el lugar en donde apareció el cuerpo sólo tienen un radio de un kilómetro de distancia, de acuerdo con la Fiscalía capitalina.

Ulises Lara,el vocero de la Fiscalía General de la Ciudad de México, acudió a Tulyehualco, Xochimilco, donde explicó a habitantes que la sustracción y hallazgo del cuerpo de Fátima, está relacionado con el entorno familiar y geográfico.

"No corresponde ni a una banda de secuestradores ni a posible trata de personas o robo de órganos", explicó.

Dijo que una mujer sustrajo a la niña y sobre la presunta responsable la Fiscalía ya tiene un rastro de sus datos gracias a las cámaras."Sabemos de la vivienda donde la llevó, hicimos cateo y a partir de ahí hicimos tres entrevistas, para la Fiscalía está claro que sí estuvieron ahí, hay relación", agregó.

"Un eslabón importante es la persona que fue por la niña", reiteró y añadió que la operación se dio en un radio de un kilómetro de la desaparición y hallazgo de donde ocurrió el cateo.

Reconoció que hubo omisiones graves de servidores públicos para la atención inmediata del caso."Habrá suspensión e investigación de autoridades no diligente. No es un caso que no merezca la atención sino por el contrario, de acuerdo con información tendrán que ver con el tratamiento y autoridades federales y los llamados para corregir los protocolos hasta su observación y este debe ser un parteaguas importante en el tratamiento de este tipo de casos", informó.

"Nos falta Fátima y mucho por hacer, todos en algún sentido tenemos que ver parte con esto".

Se ofrece recompensa de dos millones de pesos, a quien aporte información que lleve a la localización de las personas que hayan sido partícipes en la desaparición de una menor de edad, en #Tláhuac pic.twitter.com/qNyGBsPqI0 — FGJ CDMX (@FiscaliaCDMX) February 17, 2020

(Sharira Abundez)