"Desangra" Morena a Congreso CDMX para promover consulta revocatoria

A un mes de que se realice la votación sobre la revocación o no del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, 13 diputados –de 66 que componen el Congreso de la Ciudad de México– pertenecientes a la bancada de Morena, han pedido licencia para dejar su curul a sus suplentes. Con ello buscan reforzar la campaña que llaman de información a la ciudadanía, para que esta participe en la consulta del 10 de abril próximo.

Hasta este 10 de marzo sólo a 4 se les ha concedido la licencia, tres el pasado 3 y una el 8 de marzo. Cuando nueve más lo intentaron este jueves, la oposición se negó a aprobarlas, bajo el argumento de que la pedían sin cumplir ninguno de los motivos contemplados en el Reglamento del Congreso para hacerlo y que sólo podían solicitarlo hasta la quinta parte de los 66 diputados, o sea 13 de ellos, pero que sumados a las de Lourdes López e Isabella Rosales, a fines de diciembre pasado y el 31 de enero, suman 15.

La oposición objetó que ya se había rebasado la quinta parte de las licencias que se pueden conceder, a lo que Morena dijo que interpretaban mal el reglamento del Congreso

Además, legisladores de oposición dieron datos de que la segunda legislatura del Congreso tiene rezago en sus dictámenes y con la solicitud de licencia que presentaron algunos presidentes de comisiones, se ahondará más la situación.

LA VOTACIÓN

Cuando llegó el momento de la votación para aprobar las licencias de los diputados de Morena, la oposición no participó, con lo que no se reunió el quórum necesario y se suspendió la sesión, antes del mediodía.

Pero los legisladores de Morena anunciaron que lo intentarán la próxima sesión, el 15 de marzo, aunque no serán 10 licencias las que presentarán, sino 8 y el jueves 17 dos más, para que no se alegue que se llega a la quinta parte, adelantó a La Silla Rota la coordinadora de la bancada, Martha Ávila.

Por su parte el presidente de Morena en la Ciudad de México, Tomás Pliego, negó que los diputados vayan a trabajar coordinados por el partido, pero dijo que su trabajo como ciudadanos que van a informar sobre el proceso de revocación es bienvenido.

El dirigente morenista se quejó de que el Instituto Nacional Electoral (INE) no les deja hacer nada, que no promueve el ejercicio y que les impide usar más allá de 8 bardas para promover el voto a favor de la revocación.

Al preguntarle si podría fracasar el ejercicio debido a una escasa participación ciudadana, contestó que no sería responsabilidad de Morena, sino del INE. "Del INE en todo caso, no del presidente, no de la 4T. Sería un fracaso del INE", dijo a La Silla Rota.

LES PREOCUPA BAJA PARTICIPACIÓN

El politólogo Jorge Márquez, considera que ha comenzado a expandirse la preocupación de que el ejercicio del 10 de abril no resulte como espera Morena, lo que tendría un efecto dominó. El ejercicio es un laboratorio para medir la fuerza de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y sus posibilidades para competir por la presidencia de la república, así como para las aspiraciones de su secretario de Gobierno capitalino, Martí Batres, quien sueña con sucederla.

Respecto a la desbandada de legisladores, dijo que ellos harán el trabajo de buscar los votos.

"Los diputados ni hablar de ellos, son empleados de Sheinbaum y de Batres y necesitan mover todo, según se ha filtrado tienen una meta de entre 3 millones y 3 millones y medio de votos, se ve difícil de alcanzar, cada quien irá con su cuota".

El catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México previó que la participación será más baja porque cuando no hay un contendiente claro, la ciudadanía reduce su participación, y cuando los operadores, líderes sociales o de sindicatos que saben movilizar el voto, no tienen interés, porque ellos no ganan algo, no operan igual.

Pero ya tienen su culpable, que será el INE. "Esa es la otra agenda debilitarlo, es necesario para que en 2024 tengan el control para garantizar la elección federal y local".

Por su parte Gustavo López Montiel, profesor de la escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, consideró que la solicitud en banda de los diputados sí puede afectar el trabajo parlamentario.

"Deben llamar a los suplentes que además también son activistas o en el contexto del partido, habrá varios temas que se queden pendientes hasta después de la revocación y articulen un quorum, dependiendo cuántos salgan van a poder funcionar".

En su opinión, más que el resultado de la revocación de mandato, lo que le interesa al presidente es que la estructura electoral de Morena continúe en funcionamiento y aceitada.

"Eso lo hacía el PRI. Más que el resultado es un ejercicio para mantener a Morena activa".

Pero en el caso de Claudia Sheinbaum, es un ejercicio para mostrar su fuerza, luego de que el año pasado perdió 9 alcaldías, entre ellas la que ella misma gobernó, por lo que tiene una posición débil con los grupos de Morena, que, aunque la apoyan, porque es la preferida del presidente, también quieren ver que tiene capacidad de articular una red electoral en la capital.

OTRAS LICENCIAS

Desde la semana pasada comenzó la solicitud de licencias de diputados morenistas para ir a difundir información sobre el proceso de revocación de mandato y volver el 11 de abril, un día después de que se haga el ejercicio electoral.

Los primeros fueron Carlos Hernández Mirón, Valentina Batres Guadarrama y la afín a la bancada Xóchitl Bravo Espinosa, de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, el 3 de marzo. El 8 de marzo hizo lo propio Yuriri Ayala.

Para este 10 de marzo, en la Orden del Día aparecía la solicitud de licencia de Esperanza Villalobos Pérez; Nancy Marlene Núñez Reséndiz; Alberto Martínez Urincho; Carlos Cervantes Godoy; José Octavio Rivero Villaseñor; Gerardo Villanueva; Miriam Valeria Cruz Flores; Marcela Fuente Castillo y Leticia Estrada Hernández.

En el caso de estos últimos, tendrán que esperar al próximo martes 15 o hasta el 17, ya que la oposición no aprobó las solicitudes, bajo el argumento de que ninguna contemplaba lo que establece el artículo 11 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

EL ARTÍCULO 11

El Artículo 11 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece las causas por las que se puede pedir licencia. Son las siguientes: enfermedad que incapacite para el desempeño de la función; optar por el desempeño de una comisión o empleo en el Gobierno de la Ciudad de México, en las demarcaciones territoriales y de los Municipios, por el que se disfrute de sueldo.

También postularse a otro cargo de elección popular, cuando tal licencia sea una condición establecida en las normas internas del partido político o en las disposiciones electorales correspondientes; para desahogar trámites o comparecencias ante la autoridad competente, por procesos judiciales o jurisdiccionales, y para ocupar un cargo dentro de su partido político.

Además de que las diputadas tendrán derecho a solicitar licencia en el ejercicio del cargo por estado de gravidez, por el mismo periodo previsto en la ley de la materia, para la incapacidad pre y post natal, sin perjuicio de su condición laboral.

LA DISCUSIÓN

Antes de que se hiciera la votación, hubo una discusión en el Pleno, en el que los diputados de oposición como Jorge Gaviño, del PRD, Royfid Torres de la Asociación Parlamentaria Ciudadana y Héctor Barrera, del PAN, alegaban que los diputados que pedían licencia se iban a ir a buscar votos para el presidente López Obrador.

Barrera cuestionó además que los presidentes de las comisiones de Justicia, Octavio Rivero; de Administración Pública Local, Gerardo Villanueva Albarrán; Ordenamiento Territorial, Carlos Cervantes Godoy; Reconstrucción, Esperanza Villalobos; Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos, Marcela Fuentes Castillo, entre otros, iban a impactar con su licencia el trabajo de los órganos legislativos.

"Se van de acarreadores y volanteros", expresó en tribuna Barrera.

Por su parte Federico Döring, también del PAN, recordó que los motivos para redactar el artículo 11 del Reglamento, sobre pedir licencia, fueron formulados para evitar la proliferación de "Juanitas", esos personajes que apenas llegaban al Congreso renunciaban para cederle su puesto a alguien más poderoso.

"El derecho a pedir licencia no es un cheque en blanco", expresó en tribuna, y advirtió que quienes pidieron licencia se irán a hacer ´mapachería´ electoral y ni siquiera lo harán por el presidente, sino para sus candidaturas personales en 2024 y para la aspiración de la jefa de Gobierno.

En entrevista con La Silla Rota, dijo que el Reglamento marca que no se puede pedir licencia y no acreditar que se van al gobierno local o federal, a un cargo partidista, atender asuntos de salud, o litigios casi judiciales.

"No es cosa de me da la gana y me voy, por eso a Isabela Rosales y Lourdes Paz les dieron licencia, porque se incorporaron al gobierno, los demás no".

CRITICA A LA OPOSICIÓN

La coordinadora de Morena, Martha Ávila, en entrevista con La Silla Rota, cuestionó que se haya dicho que con las licencias se iba a romper el orden constitucional y consideró que es discutible porque es el Reglamento el que lo establece, pero por encima está la Constitución que permite la participación ciudadana a cualquiera. Sobre el número de licencias permitidas, el reglamento habla de máximo 13, pero simultáneas.

Criticó a la oposición por calificar a los solicitantes de licencias como "volanteros, de que los mandaron, eso es realmente aberrante porque es una serie de mentiras. Döring decía que Isabela pidió licencia para irse a trabajar al gobierno, es una mentira, fue por motivos de salud", dijo sobre su excompañera.

Respecto a si las solicitudes impactarán el trabajo legislativo, dijo que no y que ella es la prueba, ya que en la anterior legislatura fue la suplente de Ernestina Godoy, quien dejó el Congreso luego de ser llamada por Sheinbaum para ser la primera fiscal general de Justicia de la Ciudad de México.

"Aprobar estas licencias no genera vacío de poder ni altera la voluntad popular depositada en los representantes, pues todos los diputados vamos a una elección por fórmula propietario y suplente y la gente vota por los dos. La suplencia tiene la misma representación que nosotros, eso debe quedar claro y no hay vacíos en las comisiones. No lee la oposición lo que vota en la Junta de Coordinación Política ayer (9 de marzo) votamos las presidencias de todas las comisiones donde pidieron licencias, sus suplentes van a asumir las presidencias".

NO LE VEMOS PROBLEMA

Por su parte el presidente de Morena en la capital, Tomás Pliego, dijo a La Silla Rota que los diputados lo que harán es el uso de sus derechos como ciudadanos para promover el referéndum e invitar a la gente a que participe, en el sentido que quieran.

"Habrá quienes consideren que el presidente no debe participar, pues así lo harán en la boleta y habrá quienes decidan que debe continuar y así lo manifestarán". Tampoco prevé que la llegada de suplentes afecte el trabajo legislativo del Congreso capitalino.

"Son parte de su equipo, tienen actualizada la información, seguramente no les va a costar agarrar el hilo, no le vemos mayor problema. Lo hacen cientos, miles de diputados para temas personales, licencias y suplentes".

Además del INE criticó también al Instituto Electoral de la Ciudad de México, por decir que no tienen recursos para promover la revocación de mandato.

"Quizá por eso muchos ciudadanos han decidido promover el referéndum revocatorio".

-¿Cómo se sienten para el ejercicio de consulta?

-Nos sentimos atados de manos porque la ley ha sido tan estricta que no nos permiten actuar, no podemos promover abiertamente. Es lamentable, por eso festejamos que muchos ciudadanos en uso de sus derechos se dedican a participar, sean ciudadanos o no, concluye.





