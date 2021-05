Desaíra Rubalcava debate de candidatos en Cuajimalpa, organizado por el IECM

Este 3 de mayo se realizó el debate entre candidatos a la alcaldía de Cuajimalpa, organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, y el gran ausente fue el alcalde con licencia que busca su reelección y candidato de la coalición Va por la CDMX, Adrián Rubalcava.

En un encuentro en donde sólo participaron 6 de los 8 candidatos registrados destacaron las acusaciones que intercambiaron la candidata del Partido Encuentro Solidario contra Francisco Javier Saldívar, de Morena, a quien acusó de tener una denuncia por secuestro; a su vez el representante de Morena y PT acusó al actual alcalde con licencia de enriquecimiento ilícito.

Los candidatos que se presentaron fueron el de la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por el PT y Morena, cuyo representante es Francisco Javier Saldívar Camacho; por Movimiento Ciudadano, Estefanía de Garay Caballero; por el Verde Ecologista de México, Miguel Ángel Sarabia Zaldívar; por el Partido Encuentro Solidario, Susana González Cueto Martínez, Susy Cueto, por Fuerza por México, Adriana Duarte Yépez; por Redes Sociales Progresistas, Francisco de Souza.

#DebateChilango | Susana González Cueto Martínez, candidata del @PESNacionalMX a la alcaldía de Cuajimalpa, presentó una supuesta indagatoria de 2019 donde se muestra que el candidato Francisco Saldivar es acusado de secuestro #ep https://t.co/guzH7u6a2e pic.twitter.com/3jNaQ9uI1p — La Silla Rota (@lasillarota) May 4, 2021

Además de Rubalcava, la candidata del partido emergente Equidad Libertad y Género, Paula Patricia Ileana Arizpe del Valle, también desairó el ejercicio democrático.

DRAGONES Y UNICORNIOS

Con una duración de hora y media, hubo algunas alusiones a Rubalcava, quien busca gobernar por tercera vez Cuajimalpa, y reelegirse como alcalde.

Saldívar Camacho durante sus intervenciones lo acusó de sólo trabajar cuando está en campaña y en su mensaje final pidió no votar por el también apodado El Dragón.

“Este 6 de junio juntos saquemos al gobierno corrupto que sólo ha llenado sus bolsas y alimentando su ego jugando a ser dragones y unicornios sin interesarles el bienestar de nuestras familias. Vamos a demostrar que con honestidad, respeto y cercanía con la gente lograremos recuperar la paz en nuestros pueblos y colonias”, dijo.

Pero también el candidato de Morena y el PT fue cuestionado, en este caso por la candidata de Encuentro Solidario, a quien le gusta ser llamada Susy Cueto, y que fue una de las tres candidatas que sí acudió de manera presencial al estudio.

#DebateChilango | “Quien tiene que revisar esa acusación es la Fiscalía”, respondió Francisco Saldivar, candidato de PT y Morena para la alcaldía Cuajimalpa a una supuesta indagatoria que hay en su contra que mostró la candidata del @PESNacionalMX durante el #DebateChilango. #ep pic.twitter.com/8ZUj5jtd4O — La Silla Rota (@lasillarota) May 4, 2021

Durante la discusión del tema de seguridad, afirmó que le había sido proporcionada una copia de una denuncia del año 2009 “donde el candidato Saldívar está acusado de secuestro. Me hubiera gustado dársela pero no pudo venir”, dijo.

Saldívar, quien es diputado federal con licencia, no acudió a las instalaciones del IECM.

Cueto retomó el tema más adelante y pidió una explicación a Saldívar, quien le contestó y dijo que eso es algo que le corresponde a la Fiscalía. Pero después Cueto volvió a cuestionarlo y dijo que cuando Saldívar fue legislador federal no bajó presupuesto para Cuajimalpa, y entonces el representante de Juntos Hacemos Historia aprovechó para corregirla y decirle que los diputados no bajan presupuesto.

“Susy sería importante que te pasen bien la información. Los diputados no bajan presupuesto”, le dijo de manera didáctica.

LOS CUESTIONAN

Quien cuestionó a ambos fue la candidata de Movimiento Ciudadano, Estefanía de Garay Caballero, quien dijo que le daban risa los ataques entre ambos y se dirigió a Saldívar para que escuchara Cueto.

“Hay algo que me parece muy chistoso, me da risa que entre Susy y tú se avienten la bolita, no el PES era el partido donde tú eras diputado federal”, le recordó.

#DebateChilango | “Ser feminista y ser activista no se dice, se tiene que realizar para que la gente lo vea y pueda confiar en ti”, consideró Estefanía de Garay Caballero, candidata de @MovCiudadanoMX a la alcaldía de Cuajimalpa. #ep https://t.co/guzH7u6a2e pic.twitter.com/61eMuo5fqg — La Silla Rota (@lasillarota) May 4, 2021

Pasaron 10 minutos pero Cueto no dejó de contestarle a la candidata de MC. Le dijo que el PT y el PES no están juntos y criticó lo que había dicho antes sobre ayudar niños.

“No es necesario irse a África para ayudar a niños, en Cuajimalpa puedes hacerlo”.

LA MAFIA DEL NO PODER

En su participación final, Estefanía de Garay Caballero afirmó que están en tercer lugar de las preferencias electorales y pidió evitar que llegue la mafia del no poder, en relación a Morena.

“Por muchos años nos hablaron de la mafia del poder, tres años después y un largo año después de pandemia estamos viviendo la mafia del no poder, no dejemos que llegue a Cuajimalpa, es momento de que ciudadanos como tú y como yo tomemos la alcaldía”, dijo.

El debate entre candidatos a Cuajimalpa fue el primero para la elección de titulares de alcaldías.

#DebateChilango | Adriana Duarte Yépez, candidata de la alianza Fuerza por México a la alcaldía de Cuajimalpa, propone un programa de prevención de violencia con policía de proximidad y comunitaria y otro para conocer a los policías de la demarcación por sector. #ep pic.twitter.com/0pQiJWCHzQ — La Silla Rota (@lasillarota) May 4, 2021

Los temas debatidos fueron “Inseguridad, violencia y seguridad pública”, “Suministro de agua, seguridad social y servicios de salud”, “Infraestructura urbana”, “Mejoramiento de servicios de la calle, alumbrado”, “recolección de basura”, “Implementación de políticas públicas con perspectiva de género” y “Ordenamiento de uso de suelo (subtema suministro de agua), mejoramiento de vivienda y construcciones irregulares”.

OTRAS PROPUESTAS

Entre las propuestas a los temas está la del candidato del PVEM que dijo que en caso de ganar para atender la falta de agua buscará ver y verificar el entubamiento de manantiales.

#DebateChilango | Miguel Sarabia Zaldivar propone un sistema de captación de agua pluvial en viviendas gratuito en zonas de mayor escasez de agua. #ep https://t.co/guzH7u6a2e pic.twitter.com/NlbFppgppE — La Silla Rota (@lasillarota) May 4, 2021

En materia de desabasto de agua, el candidato de Redes Sociales propuso construir una nueva presa.

#DebateChilango | Hugo Luna Ferráez, candidato de @RSPorgMX a la alcaldía de Cuajimalpa, propone la creación de una presa de 30 hectáreas que funcionará con agua del océano Pacífico para que haya servicio de agua en la demarcación. #ep https://t.co/guzH7u6a2e pic.twitter.com/iU2g5DORIk — La Silla Rota (@lasillarota) May 4, 2021

RUBALCAVA PREFIERE IRSE CON DIRIGENTE NACIONAL

El equipo de prensa de Rubalcava fue cuestionado sobre la ausencia del candidato, y respondió que tenía un evento con el presidente del PRI nacional, Alejandro Moreno y con militantes priístas.









(SAB)