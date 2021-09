Desabasto y deficiencias en la atención, deuda de Sheinbaum en salud: especialistas

En materia de salud, el gobierno de Claudia Sheinbaum hizo más acciones para combatir la pandemia de covid, pero fueron insuficientes porque no se logró controlar, señalaron especialistas, quienes coincidieron que los retos para la segunda mitad de la administración se agudizaron porque hay pendientes en atención y abasto de medicamentos.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presenta su tercer informe el próximo 17 de septiembre, en el que resaltó que hasta el 26 de julio se ha vacunado contra covid al 74% de la población al menos con la primera dosis, y que se establecieron 389 kioscos para realizar pruebas de detección.

Especialistas entrevistados por La Silla Rota indicaron que si bien en la capital del país se implementaron más acciones para hacer frente a la covid, esto se pudo hacer porque se cuenta con más recursos médicos y hospitalarios en comparación con el resto de los estados del país.

"Yo creo que en principio debo decir que el gobierno morenista de Claudia Sheinbaum está sumamente alineado a las políticas del gobierno federal; sin embargo, en este caso se facilitó la capacidad de atención, con sus enormes áreas de oportunidad.









"Porque sí debemos reconocer que esta es una pandemia que nunca ha estado controlada y que ha tenido sus picos importantes, pero aquí fue todo más sencillo porque estamos hablando de la capital del país y eso no es porque se tenga una gran capacidad de gestión, sino porque se tienen los elementos y se tienen los instrumentos para que pudiera ser así", señaló Marcela Vázquez, investigadora del Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM.

Malaquías López Cervantes, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM y vocero para la covid-19, señaló que los avances tampoco han sido suficientes para la atención de pacientes con otros problemas de salud, ya que la gratuidad a la que se apegó el sistema de salud capitalino se ha visto obstaculizada por la falta de medicamentos e insumos en los hospitales.

"En materia de atención de todo lo demás, que no es nada más la pandemia, yo no veo ninguna mejora en el sistema de salud como para esperar beneficios en la sociedad. Me refiero a que la ciudad tiene la buena suerte, entre comillas, de contar con una alta proporción de personas que están cubiertas por la seguridad social, también tiene la más alta concentración de servicios particulares en el país y eso permite que la gente tenga opciones de atención.

"Pero yo no he visto que los servicios públicos y en especial que los servicios de la secretaría de salud hayan mejorado yo creo que de hecho han empeorado porque ha habido muchas limitaciones para el abasto, entonces al haber desabasto ha habido consecuencias importantes y además muchos hospitales que han estado dedicados a atender covid han dejado de atender lo que antes atendían, entonces no hay por qué echar campanas al vuelo", explicó López Cervantes.

MEDIANAMENTE ACEPTABLES, ACCIONES CONTRA COVID-19

En el combate a la pandemia de covid, el gobierno capitalino apostó a incrementar el número de pruebas de diagnóstico en un intento de detectar los casos positivos y cortar cadenas de contagios.

López Cervantes detalló que en la Ciudad de México lo mejor que se ha logrado es realizar 100 pruebas de diagnóstico por cada 100 mil habitantes, aunque el mínimo que se podría esperar de una ciudad como esta es de 300 pruebas por 100 mil habitantes.

"Yo insisto en que en la Ciudad de México y en cualquier otro lugar del país el manejo (de la pandemia) ha sido malo, una prueba de ello es que la letalidad es muy alta, pero en la Ciudad de México debería de ser casi como la mundial y estamos lejísimos del nivel mundial", dijo el especialista.

Para Vázquez, el actuar de las autoridades capitalinas en materia de salud y en específico para hacer frente a la pandemia de covid ha sido "medianamente aceptable, pues también es porque tiene todos los elementos a la mano y está en la capital donde están todas las unidades médicas, donde están todos los elementos".

En el tema de vacunación contra el virus Sars-CoV2, la especialista resaltó que sí hubo mejor organización en la capital del país que en otras entidades, pero lo atribuyó a que se cuenta con más infraestructura para hacerlo.

Respecto al personal de salud, que son quienes han estado al pie del cañón en los hospitales, los expertos coincidieron que el gobierno capitalino, y el federal, tienen una deuda con ellos, ya que en múltiples ocasiones tuvieron que trabajar sin los insumos necesarios y señalaron que darles un bono no es suficiente.

Asimismo, criticaron que a algunos médicos y enfermeras los contrataron solamente durante algunos meses, cuando los necesitaron para atender pacientes covid, y posteriormente los enviaron a las filas del desempleo.

López Cervantes también criticó el que el gobierno capitalino haya buscado alternativas en otros países como Cuba, cuando en México hay suficientes médicos y enfermeras que están bien preparados.

"Eso de haberse traído médicos cubanos, por ejemplo, no sé para qué, no hay ninguna evidencia de que haya servido para algo bueno y así como hacen eso, hacen otras cosas que tampoco se traducen en notables beneficios", manifestó.

MAPEAR Y ATENDER ENFERMEDADES DE LOS CAPITALINOS, EL RETO

A tres años de que concluya la gestión de Sheinbaum Pardo en la Ciudad de México, los expertos señalaron que hay muchos retos en materia de salud y que estos se agudizaron en lo que va de la administración, en especial los relacionados con la atención de pacientes con enfermedades crónicas.

El doctor López Cervantes señáló que la transición al nuevo sistema de salud ha afectado la atención, porque la población sin seguridad social se ha enfrentado con que los hospitales no cuentan con todos los insumos necesarios, pero tampoco pueden pedírselos, lo que retrasa el que accedan al tratamiento que requieren.

Indicó que los capitalinos que padecen diabetes o hipertensión, por ejemplo, han sido algunos de los que se han visto afectados y cuando no reciben bien su tratamiento se agregan problemas de salud más graves.

"La verdad es que los retos no solo son los mismos que hace tres años, sino peores, peores en el sentido por ejemplo de la falta de abasto. Si por lo menos de verdad llegaran los productos a las unidades, sería diferente", dijo el especialista.

Vázquez indicó que el primer paso sería hacer un mapeo de qué enfermedades tienen los capitalinos y encontrar en dónde está cada paciente para darle seguimiento.

"Para el beneficio de la población no derechohabiente qué tendría que hacer en estos prácticamente dos años que le quedan, porque seguramente por cuestiones políticas va a dejar su cargo antes. En estos dos años yo lo que le propondría hacer si fuera su secretaría de salud sería: establecer mecanismos e identificar perfectamente bien cuáles son las condiciones de salud de los capitalinos que no tienen seguridad social, mapearlos a ver dónde están, y empezar a establecer acuerdo con el IMSS y con el ISSSTE para fortalecer su capacidad de respuesta institucional", indicó.

