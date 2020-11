Desabasto en Toluca: buscan vacunas para recién nacidos

TOLUCA.- Con su pequeña Suly en brazos, de apenas un mes y 10 días de nacida, la señora Andrea Sánchez Salazar, recorre sin cansarse hospitales públicos de la ciudad de Toluca para tratar de encontrar la vacuna de recién nacido y que le sea aplicada de forma gratuita a la pequeña, pues su esposo se ha quedado sin trabajo por la pandemia y no hay dinero para comprarla en un hospital privado, si es que la hubiese.

La joven mujer contó afuera del Hospital del Niño que tuvo a su niña en el Hospital de la Mujer, ubicado en Toluca, pero que al no haber vacunas para recién nacidos, Suly salió sin su dosis, “no se la pusieron y me mandaron con particulares a ver si la tienen".

"Me dijeron que no la tenían (la vacuna) que la tendría que buscar por mi cuenta, me alivié en el Hospital de la Mujer, ahí nació y solo le pusieron la de la hepatitis”, indicó.

Agregó la señora Andrea Sánchez que el mismo día en que dio a luz, varias madres de familia corrieron con la misma suerte, “fueron varias señoras que no les pusieron a sus bebés, nos dijeron que no había la vacuna para recién nacidos y que estaban escasas a nivel nacional y ahorita vine al Hospital del Niño y el guardia es el que nos pregunta y es el que nos asesora porque no nos dejan entrar”.

En el transcurso de estos días, con la pequeña Suly en brazos, la señora Andrea ha acudido a las clínicas y hospitales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que hay en Toluca, pero tampoco hay vacunas para recién nacidos.

“Tampoco las tienen, fui al IMSS, al ISSSTE, al Seguro al viejo, aquí al de Reyna y Madre y ahí me dijeron que tenemos que hacer una cita y a lo mejor nos cobran 900 pesos por la aplicación, nada más”.

Señaló que en su hogar ubicado en la popular colonia de El Seminario, se va al día y no tiene por el momento los 900 pesos para pagar en el hospital privado, que es uno de los más económicos en la capital mexiquense.

“Uno va al día y ahorita como no se la pusieron y si no la encuentro en algún seguro tengo que juntar para que se la pongan ahí, pero como último recurso. Luego con lo de la pandemia a mi esposo lo descansaron y pues no. A mí me dicen que no hay vacunas desde hace un año, que desde que entró el nuevo presidente, Andrés Manuel, que él fue el que no ha hecho que repartan vacunas, pero seguiré buscando la vacuna de recién nacido y sino decirle a mi esposo que junte el dinero para que vayamos aunque nos cobren”, dijo.

Ya en un hospital privado cercano al Hospital del Niño, la vacuna para recién nacidos tiene un costo de 700 pesos, pero no hay, indicó uno de los médicos encargados de la vacunas.

“Tuve seis (partos) hace como dos semanas y se me acabaron muy rápido y no sé cuando vuelvan a traer, pero esto es en todo el país que no hay vacunas para recién nacidos y la de dos meses, que es la pentavalente cuesta cuatro mil 200 pesos, es la que los protege de difteria, tétanos y tos ferina”, comentó el médico.

Al preguntar al Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) por qué no hay vacunas para los pequeños no se obtuvo respuesta.

Mientras que en el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estado de México Poniente del IMSS, se informó que “en efecto, tenemos a cuenta gotas las vacunas BCG para recién nacidos, hay un desabasto generalizado, pero esperamos pronto se regularice, como nos llegan se acaban”.

Es de referir que la vacuna para recién nacidos (BCG), los protege de la tuberculosis, mientras que en las primeras 24 horas de haber nacido, los expertos en salud recomiendan ponerle a los infantes la vacuna contra la hepatitis.





(Sharira Abundez)