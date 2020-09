Denuncian tortura en penal de Tenancingo

TENANCINGO. -Una tabla es el principal instrumento de tortura que se utiliza contra personas privadas de la libertad (PPL) en el penal de Tenancingo, para obligarlos a pagar cuotas "de protección" para evitar ser castigados cada semana; la cuota mínima es de mil 500 pesos por cada preso.

En el penal de Tenancingo hay una población de 450 internos, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM); y según los familiares de los internos, dos comandantes son los principales responsables de los castigos ya que hasta tienen un aérea donde los mantienen encerrados para torturarlos.

Para comprobar su denuncia, los afectados hicieron llegar a La Silla Rota un video en el que un PPL es castigado duramente con una tabla. El video se encuentra en poder de La Silla Rota pero se tomó la decisión de no exhibirlo por la crudeza que revela y a fin de proteger la dignidad de las personas que son castigadas.

"LOS TABLAZOS", FORMA DE CASTIGO

Em el video se muestra que el reo trata de impedir los "tablazos" que le propinan en los glúteos, pero le es imposible. Obligado por el dolor intenta meter las manos y su playera para aminorar los golpes, pero le impiden hacerlo.

Tortura al interior del penal de Tenancingo

"No metas la mano, no metas la mano", le dicen. El interno solo alcanza a lanzar quejidos de dolor. Otra persona le dice: "solo faltan 10, no metas las manos".

"Te está saliendo barato, perro, esto me duele más a mí que a ti", le dice su torturador cuyo rostro no se alcanza a ver.

El joven que es golpeado refleja mucho dolor en el rostro. "Solo te faltan cinco, quita la mano puto".

"Espérame carnal, espérame", les dice a sus torturadores. "Ya nada más te faltan cinco". El reo, tembloroso, inste en que lo dejen reponer.

"Échame la mano" suplica el interno, pero lo obligan a recibir más castigo.

Los golpes son directo a sus glúteos que se van tornando morados con los "tablazos" que reciben.

En la escena se ve que otros internos ayudan al castigo.

"PAGAS O PASAS POR LOS TABLAZOS"

Cada interno debe de pagar a la semana mil 500 pesos para recibir protección y no ser castigado con la tabla; los que no tienen dinero o no realizan sus pagos a tiempo, son pasados para recibir mínimo 10 "tablazos", de acuerdo con un texto que algunos reos hicieron llegar a La Silla Rota.

"Buenas tardes, en el penal de Tenancingo Sur, se viven varias anomalías infrahumanas. Tienen en el interior de sus instalaciones reos secuestrados y torturados", fue una de las denuncias.

La denuncia señala que los comandantes responsables de esta situación son los conocidos como "Cariño" y "Juan Gabriel".

Los denunciantes aseguraron que ya se habían quejado de esta situación con Derechos Humanos del Estado de México, pero no ceden las torturas.

"Hagan algo, ya hasta los amenazaron de muerte y no les dan de comer. No es la primera vez que pasa, pero ahorita sí está más fea la situación", pidieron.

LA SSEM ASEGURA QUE NO SE TOLERARÁ ACTOS DE CORRUPCIÓN NI VEJACIONES

Al consultar de esta situación, la vocería de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, (SSEM), responsable de los penales mexiquenses, estableció: "Bajo ninguna circunstancia se toleran actos de corrupción ni de vejación de los derechos de los PPL. Si existen irregularidades se invita a las víctimas a que presenten las denuncias correspondientes ante las áreas respectivas y ante la Fiscalía".

INTERNOS SE REBELAN EN TENANCINGO

El jueves 4 de septiembre cinco reos se amotinaron por los malos tratos que reciben al interior del penal de Tenancingo, tomando como rehenes a dos custodios, lo que hizo que la policía estatal se movilizará para intervenir al interior de esa cárcel estatal. Sin embargo, de acuerdo a la SSEM la situación quedó controlada, ya que solo hubo "alteración del orden".

LA CODHEM INVESTIGA

La Silla Rota consultó a personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) sobre los hechos ocurridos en el Centro Penitenciario de Reinserción Social (CPRS) de Tenancingo, el jueves cuatro de septiembre.

La CODHEM estableció que aproximadamente a las 11:00 horas de este jueves 3 de septiembre, cinco personas privadas de libertad retuvieron a dos custodios para exigir su traslado a otro establecimiento carcelario. La Comisión indicó que en el penal de Tenancingo hay hacinamiento y que solo les permiten salir una hora al sol, derivado de que las autoridades penitenciarias los consideran de alto nivel de peligrosidad.

APROVECHARON LA HORA QUE TENÍAN PARA SALIR A TOMAR EL SOL PARA SOMETER A LOS CUSTODIOS.

"Durante la visita, el personal de la CODHEM corroboró que no hubo personas lesionadas, los custodios estaban bien físicamente y tampoco hubo necesidad de que ingresara la fuerza pública porque el personal de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social (DGPRS) controló la situación. Fueron los familiares los que se organizaron con las PPL para difundir el hecho y llamar la atención de los medios de comunicación".

De acuerdo con lo que vieron los visitadores de la CODHEM a las 18 horas de ayer, el Penal de Tenancingo se encontraba en orden y las personas privadas de su libertad fueron resguardados en celdas diferentes.

"Las personas servidoras públicas de la Visitaduría General de Supervisión Penitenciaria de la CODHEM se mantienen al pendiente de la situación, para evitar que se vulneren derechos humanos de las PPL" .

De acuerdo con la CODHEM hay 12 quejas contra el CPRS de Tenancingo por vulneraciones a derechos humanos, pero aún no por castigar con una tabla o "tablado".

El penal de Tenancingo empezó a funcionar en octubre de 2019 y tiene una capacidad para mil 040 internos, aunque la SSEM aseguró que sólo tiene 450 PPL.

