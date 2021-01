Denuncian médicos ser excluidos en la vacunación contra la covid en Edomex

TOLUCA.-En el Estado de México, al iniciar la vacunación masiva contra covid-19 para 39 mil especialistas de la salud que tienen a diario contacto directo con personas infectadas de la pandemia, surgió una protesta afuera del hospital Doctor Nicolás San Juan, pues de acuerdo a la doctora Citlalli Rosario González Chávez, médico anestesiólogo adscrita a dicho hospital, 19 anestesiólogos y 11 médicos residentes no fueron incluidos en el listado, aunque físicamente solo son 21, pues los restantes nueve está contagiados o en resguardo domiciliario.

El mayor peligro que tienen los anestesiólogos y médicos residentes, es cuando se intuba a un enfermo, "la intubación es un proceso de muy alto riesgo de contagio porque se liberan muchos aerosoles, entonces, durante toda la pandemia estos pacientes entraban al área covid y cada paciente que requería intubarse nos llamaban a nosotros para que todos los procedimientos de mayor riesgo los realizamos nosotros", indicó la especialista.

Citlalli Rosario González Chavez, refirió que desde la segunda mitad de diciembre pasado a la fecha, ella ha sido la única anestesióloga en el turno matutino que ha sacado los procedimientos de quirófano porque sus compañeros están contagiados.

"En estos momentos ya no estamos al 100 por ciento con las intubaciones, pero los primeros ocho meses cada paciente que requería intubación lo hacíamos nosotros y en estos momentos seguimos en riesgo porque muchos de los pacientes que entran a cirugía son covid o los atendemos y al tercer día nos enteramos de que salieron positivos y el riesgo ya lo tuvimos", expresó.

Agregó que por fortuna ninguno de los especialistas que laboran en el hospital Nicolás San Juan ha perdido la vida por la pandemia, pero "ya más del 90 por ciento nos contagiamos, yo me contagie en julio, ha habido incluso re infecciones, de los médicos residentes también, algunos de ellos estuvieron muy graves. Entonces, somos personal de alto riesgo que no fuimos considerados, sabemos que en algún momento se nos va a vacunar, el asunto es que somos personal de muy alto riesgo que una semana puede significar la vida o la muerte, por eso es nuestra indignación y protesta, porque no nos consideraron de primera línea y en 15 días uno de nosotros puede ya no estar".

En tanto, en los hospitales Mónica Pretelini y Hospital del Niño, la vacunación hacia el personal de salud se desarrolló con tranquilidad y bajo vigilancia de elementos del Ejército y Guardia Nacional.

En este sentido, la enfermera Sonia Fuentes Hernández, señaló una vez que fue vacunada contra covid-19, que ya se siente segura de que no se infectará ni llevará la infección a su casa, porque "esto está intenso, aquí a lo mejor no porque es hospital para niños, pero ahora ya me siento segura, aunque siempre he llevado todo el protocolo de cuidados y estaba tranquila, poniéndonos en las manos de Dios creo que todos debemos estar bien".

En el Estado de México, el universo a vacunar de especialistas de la salud que están en contacto directo con enfermos de pandemia asciende a 127 mil 927 y en esta segunda fase se estarán inmunizando a 39 mil que están en exposición alta y muy alta de covid-19.





(Sharira Abundez)