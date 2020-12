Denuncian irregularidades en pago de aguinaldo de profesores en Edomex

TOLUCA.-Profesores federalizados y estatales de los niveles de preescolar, primaria, de educación especial, secundaria y preparatoria, se manifestaron en oficinas administrativas de la Secretaría de Educación del Estado de México, ubicadas en Toluca, para exigir su pago completo de aguinaldo y sueldo que han dejado de percibir desde agosto pasado, pues si bien, algunos de los 30 que se dieron cita ya recibieron su aguinaldo, éste solo fue de un peso.

Y es que quienes hicieron el viaje desde municipios como Ecatepec, Tecámac, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, Timilpan y Mexicaltzingo, entre otros, recibieron su aguinaldo completo la primera quincena de noviembre pasado, pero en la siguiente se los descontaron hasta de su sueldo y les dejaron solo un peso en sus cuentas bancarias con el argumento de que habían recibido de más por dicha prestación que es obligatoria en la Ley del Trabajo.

"¿Maestro cuál es su problemática?, estamos padeciendo desde el 15 de agosto para acá que no nos pagan, ni aguinaldos ni quincenas, ya mandamos correos, hemos venido otras tres veces y nos han dicho que nos esperemos y que ya mero sale nuestro pago pero no ha salido absolutamente nada, es una burla lo que están haciendo, nos traen de oficina en oficina, de departamento en departamento y no hay nada, esto es un abuso, trabajamos por necesidad, yo vengo de Timilpan", indicó un profesor de primaria.

En tanto, otro profesor de secundaria ubicada en Toluca, acusó que en la última quincena de noviembre solo le pagaron un peso, "supuestamente en el talón de cheque dice que es por un pago improcedente de aguinaldo y me lo retiraron, la quincena pasada sí apareció, pero en esta quincena nos hacen un descuento de cerca de 10 mil pesos y me deben mis días económicos".

Los manifestantes coincidieron que ahora con las clases en línea que tienen que dar a sus alumnos, deben pagar energía eléctrica, servicio de Internet y teléfono, por citar algunos insumos necesarios para su desempeño y ahora con el peso que les cayó en sus cuentas no les sirve de nada.

"Dicen que en el pago de aguinaldo nos depositaron demás, pero en la mayoría de los casos que hemos conocido no es cierto, se depositó lo justo, lo que es por Ley, pero a la siguiente quincena lo volvieron a quitar, entonces, ¿crees que un maestro que está pagando Internet, que está pagando luz y que tiene que comprarse su teléfono, va a vivir con un peso a la quincena?, reclamó un profesor de la preparatoria oficial 45 del municipio de Mexicaltzingo.

En tanto, una profesora de educación especial que viajó desde Tecámac hasta Toluca, indicó que su "quincena me llegó de un peso, la quincena del 30 de noviembre, nos dicen que la quincena del 15 de noviembre nos llegó aguinaldo demás, en mi caso no fue cierto, todas mis quincenas han sido acordes a la Ley".





(Sharira Abundez)