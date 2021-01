Denuncian feminicidio y atrapan a agresores... los propios vecinos

NAUCALPAN.- Sin saberlo, integrantes de las llamadas Guardias Blancas de la colonia La Mancha I, en Naucalpan, habrían detenido a al menos uno de los seis presuntos feminicidas de Beatríz Aguirre, quien fuera asesinada el pasado 28 de agosto de 2020, cuando cerraba el negocio de su familia y seis sujetos a bordo de dos motocicletas la abordaron para despojarla de su teléfono móvil y de la cuenta que había obtenido ese día; sin embargo, al encontrar resistencia, decidieron dispararle y terminar con su vida.

Y es que el pasado jueves 21 de enero, vecinos de esta comunidad de Naucalpan e integrantes de las llamadas Guardia Blancas, únicas en su tipo en el Valle de México, habrían perseguido a dos sujetos que, minutos antes de las 21:00 horas, habrían herido a una mujer y amenazado a los hijos menores de edad de ésta, luego de asaltarlos, por lo que, al percatarse del robo, cerca de 30 personas de esta comunidad salieron de sus domicilios para tratar de atrapar a los delincuentes hasta que estos se refugiaron en una vivienda localizada sobre las calles Miguel de Cervantes Saavedra, esquina con Quijote, en esta misma colonia.

Ante ello, los participantes decidieron sitiar la casa para evitar que los asaltantes se dieran a la fuga, al tiempo en que dieron aviso a la policía municipal para que los detuviera y procediera a presentarlos ante el Ministerio Público. No obstante, ante la nula respuesta de las fuerzas de seguridad, los vecinos ingresaron al domicilio y sacaron por la fuerza a un joven, de aproximadamente 20 años de edad y presunto participante en el asalto, a quien habrían golpeado en diversas ocasiones en el rostro y el cuerpo, mientras que una mujer suplicaba que lo soltaran y los colonos amenazaban con ingresar por el segundo presunto delincuente, hasta que el primero fue rescatado por elementos de Naucalpan y presentado, junto con sus dos cómplices más, ante la Fiscalía Regional de esta demarcación.

Beatriz Aguirre, estudiante de Criminalística

UNO DE LOS DETENIDOS RECONOCIÓ PARTICIPAR EN EL FEMINICIDIO

Datos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) indican que la noche de ese jueves, los policías municipales habrían presentado a tres hombres, dos adultos y un menor de edad. Los dos primeros habrían sido ingresados al Penal de Barrientos, ubicado en Tlalnepantla, en espera de que se desahogue la audiencia de vinculación a proceso por este hecho.

Sin embargo, las indagatorias y los testimonios recabados con los sujetos detenidos, habrían arrojado que uno de ellos, estaría relacionado con el feminicidio de Beatríz Aguirre, ocurrido hace cinco meses en la misma colonia en la que fueron detenidos por los vecinos y los integrantes de las Guardias Blancas.

Fuentes consultadas señalaron a La Silla Rota que, según los testimonios que obran en las carpeta de investigación, uno de los detenidos habría confesado haber participado en el asesinato de la joven estudiante de Criminalística, de 31 años de edad.

Derivado de las pesquisas y con los trabajos en campo, autoridades ministeriales habrían realizado dos operativos en los últimos días en las inmediaciones de esta colonia, que habrían posibilitado el aseguramiento de nueve sujetos más, quienes formarían parte de una banda criminal de esta región relacionada con varios robos y con el feminicidio de Beatríz.

Consultada sobre el tema, la FGJEM se limitó a informar que las indagatorias están en proceso y se espera que se venza el plazo legal para determinar la situación jurídica de los tres detenidos por los vecinos, aunque no reconoció los operativos llevados a cabo en la zona. En tanto, la familia dijo no estar al tanto de las indagatorias.

LA FAMILIA REALIZABA SUS PROPIAS INDAGATORIAS

En diciembre, el hermano de Beatríz, Edgar Aguirre, aseveró que, desde que ocurrió el feminicidio, no habían prosperado las indagatorias, por lo que la familia de la joven había comenzado a hacer sus propias pesquisas, con el objetivo de dar con el paradero del o los responsables, ante el retraso que tenía la FGJEM en éstas, a causa de la pandemia de la covid-19.

"Nosotros hemos hecho nuestras propias investigaciones, logramos dar con el responsable, quien vive cerca de aquí; hemos aportado pruebas suficientes, e incluso, presentamos a una persona que, con su testimonio, narró que vio a ese sujeto atacar a mi hermana; sin embargo, el Ministerio Público nos dice que esas pruebas no son válidas porque las encontramos nosotros. Que digan que no somos de los que se hacen justicia por propia mano, porque no queremos más problemas y confiamos en que algún día le caerá todo el peso de la ley", acusó en ese momento.

Beatriz era la hija mayor en su familia y trabajaba en una tienda de abarrotes para pagarse la licenciatura, de la que esperaba graduarse, tan solo tres semanas después del día en que le quitaron la vida, lo cual sumió a sus padres en una depresión.

"Ha sido un duelo muy grande, que nos ha llevado a la depresión. A mí mamá la tengo que llevar con el psiquiatra y mi papá está enfermo. Están enfrentando un duelo porque no podemos aceptar que mi hermana ya no esté aquí, pues nos ha afectado mucho emocionalmente y es un sentimiento de impotencia que no se puede explicar", señaló su hermano.

SUBEN 23% FEMINICIDIOS; AUMENTAN 40% PRESUPUESTO

Durante 2020, en el Estado de México se cometieron 150 feminicidios, incluyendo el de Beatríz Aguirre; cifra que significó un incremento de 23 por ciento, con respecto a los 122 cometidos en el año 2019, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En números absolutos, la entidad mexiquense albergó 19 por ciento de los feminicidios que se cometieron en México en el año que acaba de concluir, pues superó en 44 por ciento a Veracruz, estado que se colocó en la segunda posición en el ranking de muertes violentas de mujeres por el simple hecho de serlo.

Sin embargo, para este año, el presupuesto destinado para atender las declaratorias de alerta de violencia de género contra las mujeres y por desaparición de personas en el Estado de México, pasó de 185 millones que tuvo en 2020, a 260 millones de pesos en 2021, con lo que se busca ampliar la acciones preventivas para erradicar la violencia de género en los 125 municipios mexiquenses.

La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en la 60 Legislatura mexiquense, Karina Labastida Sotelo, apuntó que este incremento de 40.5 por ciento en el presupuesto para la atención de las alertas de género con las que cuenta la entidad, es un logro para las mujeres mexiquenses, pues ahora se podrán hacer acciones en todo el territorio, a fin de evitar el mayor número de agresiones y feminicidios contra ellas.





(Sharira Abundez)