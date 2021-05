Denuncian falta de avances en la búsqueda de Nimbe, joven desaparecida en 2019

LOS REYES LA PAZ.- Padres de la joven Nimbe Selene Zepeta Xochihua, extraviada desde mayo de 2019, convocaron a una marcha para denunciar que, a dos años de la desaparición de su hija, no hay hay avances en las investigaciones que logren dar con su paradero.

En en un mensaje que realizaron dentro de su vivienda en la cabecera del municipio de Los Reyes La Paz, denunciaron que hasta ahora la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) no ha acelerado las pesquisas del caso.

"Casi no tenemos avances, su maestra dijo que ellos no sabían nada y pues no tenían indicios de nada y sus compañeros tampoco, solamente que hacían trabajos y tareas, pero no dijeron nada que nos diera algún indicio para saber quién se la llevó o qué le pasó", explicó María Elena Xochihua, madre de Nimbe.

La joven, de entonces 17 años, abordó un camión de pasajeros sobre la carretera federal México-Texcoco el 31 de mayo de ese año con dirección al municipio de Valle de Chalco para asistir a su escuela "CBTA Leona Vicario", localizada en la colonia San Juan Tlalpizáhuac, y desde entonces no se sabe nada de ella.

A pesar de que los familiares presentaron una denuncia y trataron de hablar con los transportistas de la zona y compañeros de Nimbe, nunca pudieron obtener una sola pista de su localización por lo que temen que haya sido sustraída por un grupo delictivo contra su voluntad.

"Pensamos que fue desaparición forzada porque ella era de las niñas que siempre se reportaba, que ya salía, que ya llegó, que ya voy llegando o me voy a tardar. Ella siempre tenía horarios fijos, digamos a las 5 de la tarde ya estaba acá y si hacía algún trabajo me llamaba y me decía 'mamá saliendo de aquí voy a ir acá' o 'me pasas a recoger al internet porque voy a hacer trabajos' o algo, entonces ella siempre se reportaba y esa vez me extrañó porque le marcamos a su teléfono y no contestaba y nunca contestó sonaba, pero nunca contestó nos manda a buzón", recordó.

Con la esperanza de que las autoridades retomen las investigaciones, sus familiares convocaron a organizaciones sociales y colectivos feministas para realizar una caravana de protesta para este viernes 28 de mayo desde la carretera federal México-Texcoco hasta a la Presidencia Municipal, donde pedirán que se continúe con los trabajos de inteligencia.

"Lo que exigimos es que se siga con la búsqueda y pues ahora sí que le pedimos a la comunidad en general que si saben algo de ella, o alguien sabe o ha visto el reporte, que nos informe porque ahora sí no sabemos nada dónde está con quien esté o su paradero".





