Denuncian en redes a hombre que droga a perrito para pedir limosna

Durante una visita al centro de Coyoacán, una mujer de nombre Andrea Mejía, detectó a un perrito de 4 meses inmóvil y sedado en el suelo para pedir limosna a través de un cartel.

En sus redes sociales Andrea expuso un par de fotografías de uno de los dueños del animalito, para denunciar la explotación, el maltrato que recibe el cachorro y las agresiones que sufrió.

Menciona que el perrito está en la vía pública, junto a el colocan un cartel que dice "Hola, me llamo Loto y agradecería que me ayudaras para poder pagar mis vacunas", al acercarse para acariciarlo, notó que no se movía pero tenía el pulso débil, por lo que ella y su acompañante decidieron llevarlo a que un veterinario lo revisara.

Cuando se estaban alejando un poco del sitio con el perrito en brazos dos sujetos de 60 años aproximadamente, uno de ellos aparece en la foto de su denuncia, a base de amenazas les exigieron devolver al perro "de esto vivo" aseguró uno de los hombres que a su vez zarandeo al cachorro.

Andrea y su acompañante devolvieron al perrito, en su historia ella asegura que los hombres aceptaron ser zoofílicos. Al irse del lugar una mujer se les acercó para comentarles que no es la primera vez ellos tenían a un animal en ese estado.

Enseguida llamaron al 911 y a la Brigada de Protección Animal para solicitar ayuda, pero no les hicieron caso. En el sitio ubicaron a un policía quien tampoco pudo actuar solo les sugirió llamar a las dependencias con las que ya habían intentado solicitar apoyo.

En la publicación la usuaria solicita la difusión de su historia para que dar a conocer el rostro del sujeto, quién al parecer también se dedica a "leer la mano".

