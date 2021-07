Denuncian ecocidio; "Bosque Diamante" arrasará con 200 mil árboles de agua en Edomex

JILOTZINGO.- Unos 200 mil árboles que se encuentran en uno de los bosques productores de agua y de recarga de acuíferos del Valle de México y del Valle de Toluca sigue en riesgo de desaparecer y esperan vecinos una resolución definitiva que evite la construcción de unas 20 mil viviendas y un desarrollo comercial, en 238 hectáreas del área boscosa del municipio de Jilotzingo.

Vecinos y ejidatarios de Jilotzingo se han inconformado desde que se conoció el proyecto y esperan respuesta de un juez federal, que determinará si es viable la autorización y vistos buenos de las dependencias estatales y federales o no, sin embargo, en el lugar ya se realiza tala de árboles y levantamiento topográfico.

Los habitantes del municipio de Jilotzingo, asociaciones civiles y grupos ecologistas se oponen al megaproyecto inmobiliario Bosque Diamante, por considerar que se trata de un ecocidio al bosque de agua, que es generador de un ecosistema de valor ambiental y cultural incalculables.

El municipio de Jilotzingo el 80 por ciento de su territorio es reserva natural; en la alcaldía se tiene una población de más de 20 mil habitantes, donde casi la mitad vive en condiciones de pobreza, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social CONEVAL.

ES ÁREA DE RECARGA ACUÍFERA DE LOS VALLES DE MÉXICO Y TOLUCA

Esta alcaldía que tiene linderos con Naucalpan, Atizapán de Zaragoza, Isidro Fabela y Otzolotepec, cuenta con una zona boscosa que forma parte del área de recarga acuífera para el Valle de México y de Toluca.

Se trata de una importante cuenca cuya superficie forma parte de las regiones hidrológicas del Pánuco y del Río Lerma, fundamentales para el suministro de agua en localidades de la zona, sobre todo del municipio de Naucalpan, pero también para la Ciudad de México.

Jilotzingo converge con el área natural protegida del Parque Estatal Otomí-Mexica, que incluye a otros 15 municipios del entorno, y con la Reserva Ecológica Estatal Espíritu Santo que tiene una extensión de 234 hectáreas, y que es parte del proyecto en referencia.

Desde noviembre de 2016 apenas se conoció la intención de construir cerca de 20 mil viviendas y del derribo de 200 mil árboles, de inmediato comenzaron a organizarse y fueron ejidatarios de San Luis Ayucan, con las asociaciones Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y la asociación Trabajando por Jilotzingo, A.C. quienes externaron su rotunda oposición, e iniciaron querellas legales para tratar de frenar el proyecto.

LAS AUTORIZACIONES Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO

La Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de México recibió la petición de autorización y visto bueno para un desarrollo habitacional de Bosque Diamante,

DFMARNAT/6624/2016 con fecha 28 de octubre de 2016, quien a su vez pidió opinión técnica o evaluación a diversas dependencias y delegaciones en la entidad mexiquense, por lo que emitió a su vez peticiones para evaluación del proyecto a diversas dependencias.

Se envío para evaluación el proyecto a Coordinación Nacional de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (oficio DFMARNAT/4860/2016); a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) Delegación Estado de México (oficio DFMARNAT/4860/2016); a la Dirección General de Protectora de Bosques del Estado de México (Probosque) según oficio DFMARNAT/486/2016; también a la Dirección Local de la Comisión Nacional del Agua en el Estado de México (DFMARTNAT/4860/2016) y a la Presidencia Municipal de Jilotzingo a través del oficio DFMARNAT/5440/2016.

Del asunto se pidió intervención de un juez federal. No obstante, la acción jurídica interpuesta, se encuentra aún bajo revisión, y al mes abril 2021, no se tenía una respuesta del caso.

Sin embargo, en Jilotzingo, ya se derriban árboles y se toman medidas, ante la presunción de que ya se liberaron los permisos y autorizaciones, lo que ocasionó que el descontento de los pobladores, debido a que duplicaría la cantidad de vecinos e impactaría negativamente en los servicios además del daño ecológico.

LOS FUNTANET SERÁN BENEFICIARIOS

Los hermanos Funtanet Mange, empresarios cercanos a políticos del grupo Atlacomulco y desarrolladores de Bosque Real en Huixquilucan, serían los principales accionistas del proyecto Bosque Diamante, cuya autorización habría contado con el visto bueno de Ávila Villegas, que siendo gobernador de la entidad mexiquense, para aprobar los permisos correspondientes, antes de concluir su gobierno.

Según versiones de la Central Cardenista, los accionistas mayoritarios son los hermanos Ricardo y Francisco Javier Funtanet Mange, empresarios inmobiliarios del Estado de México y cercanos a políticos del grupo Atlacomulco.

Tan solo Francisco Javier fue secretario de Desarrollo Económico en la administración del exgobernador Arturo Montiel y diputado local durante la gubernatura de Enrique Peña Nieto.

LA ZONA EN PUGNA ES PARTE DE UNA ZONA DE RESERVA ECOLÓGICA

Arturo Rodríguez Nava, vecino y activista de Jilotzingo, explicó que han realizado múltiples Foros de los Derechos de la Naturaleza, los cuales surgieron por la demanda de habitantes de los bosques del municipio de Jilotzingo, tras el inicio del desmonte de los bosques de agua.

Además de pláticas con miembros del Consejo Consultivo de la Central Campesina Cardenista, se logró por lo pronto formalizar una iniciativa de Ley Por los Derechos de la Naturaleza para reconocer como sujeto de derechos a los "Territorio de Vida", como es el caso del bosque de Jilotzingo.

La Reserva Estatal o Zona Sujeta a Conservación Ambiental Espíritu Santo, fue decretada desde 1994, sin embargo, debido al abandono de autoridades municipales y estatales no cuenta con un Programa de Manejo que permita su supervivencia y desarrollo sustentable.

YO NO AUTORICÉ, GOBIERNOS ANTERIORES LO INICIARON: ÉVELIN MAYÉN

Ante acusaciones de que la alcaldesa Évelin Mayén González ya dio el visto bueno y autorizaciones para que se construya el fraccionamiento, descartó que ella haya dado su anuencia.

Évelin Mayén González presidenta municipal de Jilotzingo, en un video difundido en redes sociales, explicó que el cambio de uso de suelo en el Plan de Desarrollo Urbano, y por ende del área conocida como Bosque Diamante, lo iniciaron desde el 2011 las anteriores administraciones y no ella.

No sólo se incluyeron las más de 200 hectáreas, sino además zonas particulares, a las que se les dotó de uso de suelo urbano, de hecho, fue una cantidad de terreno equivalente a 8 veces San Luis Ayucan, dijo.

"Incluyeron primero una baja densidad por hectárea, algo así como 3 casas por hectárea, después lo modificaron a 100 casas por hectárea, con ello no he estado de acuerdo. Nunca he autorizado, yo no hice nada, de hecho, está suspendido desde el 2019, tiene varios juicios de amparo".

Dijo finalmente que hoy las manifestaciones en contra del proyecto de Bosque Diamante son por las decisiones de un juez, y no por acciones del gobierno municipal, destacó la alcaldesa Évelin Mayén.

LEGISLARÁN PARA PROTEGER LOS BOSQUES

El tema del Bosque Diamante ha sido incluso bandera política en el anterior proceso electoral, no obstante, al menos dos legisladores electos (Guillermo Zamacona y Max Correa) ya planean tomar medidas para prevenir la tala, y que se fraccione la zona boscosa, por ser zona de recarga de acuíferos y un importante pulmón verde para el Valle de México.

Para buscar diversos puntos de vista y elaborar propuestas legislativas se realizaron algunos foros en universidades públicas e incluso en el Congreso local, con el objetivo de crear una propuesta de que denominaron "Ley sobre los Derechos de la Naturaleza en el Estado de México", impulsada por ejidatarios, investigadores y académicos, que se han sumado a la causa, buscando impedir que los presidentes municipales tengan atribuciones únicas para cambiar el "uso de suelo" y la "densidad de población".

