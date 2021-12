Denuncian discriminación en Six Flags pareja de hombres que se besó

Un usuario de Twitter denunció a Six Flags México por discriminación luego de que un par de amigos del mismo sexo se besaron dentro del parque de diversiones.

El tuitero @giov_ aseguró que un presunto "director del parque" de nombre José, les solicitó no tener ese tipo de muestras de cariño debido a que Six Flags un lugar de ambiente familiar, por lo que "no se puede tener actos que atenten contra la moral, de acuerdo a él un beso gay atenta y uno hetero, no".

En el hilo de su denuncia muestra un video, aparentemente dentro de Six Flags, en donde un hombre al ser cuestionado sobre otras personas que se están besando de diferentes géneros, el individuo le comenta que "es una regla, no la puse yo, es de la organización primero que nada, no es a contentillo es la organización que dice, la tenemos que respetar".

Posteriormente, el hombre continua explicando la situación comparándola con el respeto de la luz de semáforo.

En un segundo video, el supuesto director continua diciendo "cuando tú vas a una casa, tú te manejas como te dicen en una casa".

Lo que si dice es que "no se puede tener actos que atenten contra la moral" de acuerdo a él, un beso gay atenta y uno hetero, no. Basta de permitir que nos discriminen en lugares "seguros para la comunidad". @SixFlagsMexico pic.twitter.com/iqrZek2mZX — No eres tú, soy Gio. (@giov_) December 30, 2021

En la descripción de los hechos que menciona el tuitero asegura que sus amigos fueron sacados de la fila y amenazados con sacarlos del parque de diversiones por no cumplir con el reglamento de "ambiente familiar".

Además, reitera que en el lugar se encontraban otras parejas besándose a las cuales no se les mencionó ninguna regla del parque.

Por ello, solicitó la intervención del Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación (Conapred).

Hasta el momento Six Flags México no ha publico postura sobre estos hechos.





