Denuncian ante FGR a fiscal de FGJCDMX y a DNV por manipular pruebas en caso L12

El despacho Regino Abogados presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República, contra la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, al considerar que esta última compartió pruebas con la encargada del dictamen DNV, lo que es ilegal.

El abogado Gabriel Regino acusó que la empresa DNV, que elaboró el dictamen final, dirige la investigación forense y manipula indicios, y cuestionó que se haya autorizado eso.

"El día de hoy hemos presentado ante la FGR una denuncia contra la fiscal que lleva el caso de la Línea 12 y la empresa DNV por delitos de corrupción en la procuración de justicia, que tiene un castigo de 2 a 6 años de prisión a quien entregue indicios a quien no sea parte", explicó el abogado.

Pidió la nulidad de la investigación, ya que al entregarse los indicios a un particular, la fiscalía comete el delito de alterar el curso de investigación y ésta carece de veracidad.

Regino recordó que DNV presentó una denuncia ante la Fiscalía capitalina por la pérdida de cadena de custodia de piezas que había enviado a su laboratorio de Ohio, Estados Unidos y que, al regresar a México, ya no estaban resguardadas adecuadamente. Se trata de 3 piezas de concreto.

"La cadena de custodia es una pieza de concreto para uso limitado y exclusivo del ministerio público, entonces cómo es posible que una empresa privada contratada por Protección Civil tiene la cadena de

custodia oficial. ¿Quién se la dio, quién le autorizó a una empresa particular que tuviera acceso a los indicios y a la cadena de custodia? La Fiscal del caso, que no voy a mencionar su nombre, le entregó mediante oficio a DNV los indicios de acero y con una fecha anterior les había entregado los fragmentos de concreto, no hay autorización legal para que la ministerio público hubiera hecho eso", criticó.

VEN MANIPULACIÓN

Además, cuestionó que las autoridades capitalinas hayan dicho que en la investigación una cosa era DNV y otra la fiscalía, cuando consideró que ambos están trabajando bajo recomendaciones de la empresa.

El presidente del despacho, quien representa a 15 exfuncionarios ligados con la construcción de la Línea 12 del Metro, entre ellos el ex director del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas, recordó que el gobierno capitalino ha dicho en distintas ocasiones que DNV lleva una investigación externa, pero la empresa ha tenido acceso a pruebas e incluso perdió la cadena de custodia de esas piezas mencionadas.

"Alguien manipula con intención de arbitrariedad, de crear chivos expiatorios, de decir que fue la construcción. ¿Y el mantenimiento que no se le ha dado a la línea 12?", cuestionó.

También mencionó que en las investigaciones sobre la explosión del centro de mando del Metro, ocurrida el 9 de enero de este año, se contrató a la empresa Buró Veritas. "Lo raro es que la empresa es aliada de DNV", afirmó.

Además, recordó que a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, no le correspondía contratar a una empresa para el dictamen y quien debía hacerlo era la fiscalía capitalina, y por eso presentaron una denuncia ante la propia fiscalía, que no ha registrado ningún avance

"La fiscalía no está actuando con la celeridad que demanda la ley ante una demanda de este tipo".

Desde el 16 de junio, cuando se presentó el primer dictamen de DNV, sobre lo ocurrido el 3 de mayo en la Línea 12 -en el que debido al desplome de una ballena entre las estaciones Olivos y Tezonco murieron 26 personas y quedaron heridas 106- el despacho ha cuestionado a la empresa. Ha dicho que no se especializa en peritajes forenses, sino en temas marítimos.

Además, consideró que la información que DNV presentó en su dictamen final, el 7 de septiembre, de que mediante un dron ya se había detectado desde 2019 una falla en el tramo colapsado, es un indicio de que la tragedia pudo evitarse.









(SAB)