Denuncian a senador de Edomex por actos anticipados de campaña

NEZAHUALCÓYOTL. - La promoción personalizada del senador mexiquense, Juan Zepeda Hernández, del Partido Movimiento Ciudadano (MC) por su supuesto segundo informe legislativo, fue motivo de una que queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en su oficina en el Estado de México por "actos anticipados de campaña".

La ciudadana, Elizabeth Rivera Flores, presentó la queja en las juntas electorales 29 y 31 del municipio de Nezahualcóyotl, entre otros distritos electorales, por la promoción del senador Juan Manuel Zepeda Hernández.

De acuerdo a la respuesta de la oficina del senador al INE, se estableció que la publicidad de su segundo informe legislativo, fue colocado el 18 de diciembre del 2020, misma que sería retirada a más tardar el treinta de diciembre. Según se consignó en el expediente del INE que el segundo informe sería rendido el 25 de diciembre.

La publicidad no sólo fue en las demarcaciones de las juntas distritales ejecutivas 11, 12, 16, 17, 19, 23, 27, 28 y 39 del INE en Nezahualcóyotl, sino también sobre la autopista México - Toluca, así como la México - Puebla, entre otras vialidades del Estado de México.

Aunque la queja sólo fue por la promoción en Nezahualcóyotl, donde Juan Zepeda, fue alcalde de del 2012 al 2015 gracias a que ganó en las urnas con las siglas del PRD.

Según el senador por el Estado de México, la promoción de su imagen fue por su segundo informe legislativo pero la queja en el INE fue porque en su texto sólo se consignaba el nombre de Neza y el nombre del legislador.

LAS PRUEBAS

Sobre la avenida Chimalhuacán, entre las calles Cucaracha y su esquina con Golondrinas, fue colocado un espectacular que decía: "Juan Zepeda Va por Neza, Legislamos para tener Seguridad".

En otro anuncio espectacular ubicado en la Avenida Chimalhuacán esquina con Avenida Vicente Villada, de la colonia Benito Juárez, de aproximadamente seis metros de largo por cuatro de altura, decía: "Juan Zepeda Va por Neza".

Y así se repiten los espectaculares en diferentes distritos electorales de Nezahualcóyotl, aunque también en otros puntos de Estado de México.

NI ENTERADOS EN MOVIMIENTO CIUDADANO

Todos los espectaculares llevaban el logotipo del partido Movimiento Ciudadano (MC).

El INE envió un oficio a César Severiano González Martínez, representante propietario del partido político Movimiento Ciudadano, acreditado ante el Consejo Local del INE en el Estado de México.

De acuerdo a lo informado por el partido MC, a través de su representante propietario ante este Consejo local, dicho instituto político no tiene conocimiento respecto al informe del senador Juan Manuel Zepeda Hernández, y tampoco participó en la contratación de propaganda y/o publicidad de ninguna índole", se consignó en el expediente.

JUAN RESPONDE AL INE

El mismo senador Juan Zepeda respondió por oficio los requerimientos formulados por los vocales ejecutivos de las juntas distritales ejecutivas 29 y 31 del INE, quién manifestó que la publicidad motivo de la queja fue colocada el 18 de diciembre de 2020, misma que sería retirada a más tardar el 30 de diciembre, toda vez que su segundo informe de labores será rendido el día veinticinco de diciembre del 2020.

"Actualmente soy servidor público, que me desempeño como Senador de la República en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, cargo que desempeño y concluye hasta el año dos mil veinticuatro, actualmente realizo la actividad de rendir mi 2º informe de actividades legislativas, es de precisar, que mediante oficio número JMZH/LXIV/17.12.1/2020, dirigido al Senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, mediante el cual le hago de su conocimiento que el día veinticinco de diciembre del año en curso, rendiré mi informe correspondiente al segundo año de ejercicio de la LXIV Legislatura, mismo que fue recibido por la presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, con número de folio 003746, así como se le dio conocimiento a la Secretaría General de Servicios Parlamentarios, mismo que le asignó el folio 007229 (documento que anexo al presente escrito), a través del cual le comunico la realización de mi informe con fecha veinticinco de diciembre del dos mil veinte, correspondiente al segundo año de actividades y que el periodo de difusión que concluye el treinta de diciembre de dos mil veinte, fecha en la cual se retirará la publicidad".

Estableció que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, dispone que los informes como servidores públicos no serán considerados como propaganda, siempre que la difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales con cobertura regional, correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público y no exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinde el informes, y que en ningún caso, la difusión de los informes tenga fines electorales, ni exista periodo de campaña electoral en curso.

INFORME SIN INFORME

Pese a que se consignó en el expediente del INE que el informe del senador sería el 25 de diciembre, no se encontró esa información en las redes sociales de Juan Zepeda.

A través de su página en Facebook se le solicitó al senador por el Estado de México información sobre su llamado segundo informe legislativo, ya que no se encontró nada en sus redes sociales

Asimismo, se le preguntó por la cantidad de espectaculares que mandó a colocar en el Estado de México.

Sin embargo, pese a que leyó el mensaje, no dio alguna respuesta.

INE DESECHA QUEJA DE PROMOCIÓN PERSONAL

A pesar de que en el texto de que en algunos de los espectaculares se lee Juan Zepeda "va por Neza" y en letras chicas la palabra "legislar", el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) desechó la queja.

"En otras palabras, la publicidad no contiene términos o expresiones como proceso electoral, voto o vota por alguna candidatura o propuesta, ni a favor ni en contra de alguien, como tampoco en favor de sí mismo o del Partido Político al que pertenece, es decir, no se aprecian actos de proselitismo electoral ni en favor ni en contra de alguna opción política; por consiguiente, esta Autoridad Electoral no advierte ningún elemento que le permita concluir, razonablemente, que se trata de propaganda electoral o actos anticipados", estableció la autoridad electoral.

En el expediente de la queja se consignó que "vale tener en cuenta que el denunciado, ciudadano Juan Manuel Zepeda Hernández, Senador de la República, se encuentra actualmente a menos de la mitad de su gestión parlamentaria; incluso al día 06 de junio de 2021, día de la jornada electoral federal y local, se encontrará a la mitad de ésta; lo que resulta ilógico, poco razonable o al menos no común, que pretenda o aspire a una diputación federal o local, o al Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, pues son estos los comicios a celebrarse o en disputa durante el proceso electoral en curso".





(Sharira Abundez)