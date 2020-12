Denuncia Morena a perredista por video retuiteado en 2018

Fernando Belaunzarán, miembro del PRD, criticó que a menos de 24 horas del anuncio de la conformación de la alianza Va por México ya lo hayan notificado de una denuncia de Morena ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México por un video del 2018.

En un tuit, criticó a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y al presidente López Obrador por la denuncia.

Así el pánico de @lopezobrador_ por la alianza #VaPorMexico. No pasaron 24 hrs de suscrita y ya me notificaron de denuncia de Morena en @iecm por video... ¡del 2018! Me aplican el Navidazo para quitarme mis derechos políticos de cara a la elección. Eres muy burda @Claudiashein

QUÉ SUCEDIÓ



A finales de septiembre de 2018, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó, por mayoría de votos, la sentencia emitida por la Sala Regional Especializada, que declaró existente la infracción atribuida a Fernando Belaunzarán Méndez, entonces candidato a diputado federal por Iztapalapa, postulado por la coalición Por México al Frente, derivado de la difusión, vía retuit, de un video en el que Ricardo Anaya Cortés, quien fuera candidato presidencial, se promociona y pide el voto de manera implícita.

Por ese motivo, fue amonestado públicamente el excandidato a diputado.

En su demanda, el entonces candidato a diputado federal, señaló que la Sala Regional responsable realizó un incorrecto análisis del caso, al declarar la existencia de la violación en el periodo de veda electoral, sin tomar en cuenta que lo hizo en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión.

Al resolver el SUP-REP-673/2018, la Sala Superior determinó que la Sala Regional Especializada actuó conforme a Derecho, ya que analizó la publicación del video a la luz de la difusión de propaganda electoral en periodo prohibido (veda electoral), y expuso la fundamentación y motivación que consideró aplicable al caso.