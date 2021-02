Denuncia corrupción en penal de Chalco, lo torturan y amenazan a su familia

CHALCO, Edomex. - Elizabeth Martínez ya no aguantó más e inició la denuncia ECA/FRO/VEC/034/247543/19/09 en el ministerio público de Chalco, por las constantes agresiones que ha sufrido ella y su familia por internos y custodios del penal de San Mateo Huitzilzingo, porque su esposo Adán Betanzos denunció toda una red de corrupción interna.

Las amenazas iniciaron desde el pasado 22 de agosto de 2019, cuando su cuñado Marcos Betanzos hizo público que su hermano Adán Betanzos fue torturado por José Carlos Tenorio Segundo, alias "El Carnal" o "El Tanis", luego de denunciar ante las autoridades penitenciarias lo que hacía este recluso y su banda.

Sobre el tema, el gobierno del Estado de México manifestó a través de su personal de Comunicación Social que estarán atentos a lo que surja de las investigaciones.

"Exijo justicia para mi familia, ya estoy cansada del daño que le han hecho a mi familia y las amenazas que hemos recibido", dijo en entrevista con La Silla Rota Elizabeth.

"El Tanis" tenía el control del penal de Chalco, antes es que Abel Betanzos lo denunciara a finales de 2017 y cuyo dominio duró 10 años, según fuentes consultadas.

"Hace tiempo la gente denunció a José Carlos Tenorio, El Carnal, y a sus matones, ya que tenían el control del almacén en el que metían todas cosas prohibidas", dijo Marcos Betanzos.

Además, llegaba a golpear a los internos de la tercera edad del módulo 6 para extorsionarlos.

Ante esta denuncia, las autoridades penitenciarias lo cambiaron al penal de Otumba, pero fue regresado al penal de Chalco.

De acuerdo al testimonio de la esposa de Adán Betanzos, todo fue a raíz de que "mi esposo informó a los custodios y autoridades del penal de sus porquerías ilegales dentro de la prisión, por la venta de contrabandos del taller y más cosas prohibidas y peor aún, tener celulares para extorsionar a los familiares de los internos y el plan de hacer un motín.

"Desgraciadamente los custodios en vez de hacer su trabajo fueron y avisaron a Carlos Tenorio, y al enterarse ese hombre mandó a golpear y a torturar a mi esposo y lo peor es que abusaron de él metiéndole un palo de escoba por el recto y las autoridades de custodia corruptas no lo defendieron", expresó la mujer.

Después de la denuncia pública del hermano de Adán Betanzos el pasado 22 de agosto, por la tortura, el interno denunciante fue llevado a otro espacio para su seguridad y en donde fue entrevistado por la contraloría de la Dirección de Centros Preventivos del Estado de México.

Pero aun así siguió recibiendo amenazas de los custodios por haberlos denunciado y también por parte de "El Carnal".

Elizabeth presionada por esta situación que vive Adán Betanzos, se vio obligada a iniciar una denuncia en el ministerio público de Chalco "por actos de tortura y violación cometidos en contra de mi esposo y por la corrupción de las autoridades del reclusorio".

Estableció: "A la fecha no han ido a ver a mi esposo y lo peor es que yo recibí llamadas de un interno llamado Edgar que ya está en libertad avisándome que ahora que él está en la calle recibió la orden de “El Tanis” de qué me siguiera cuando fuera a visita y que le diera mi dirección al jefe de su gente que tiene afuera apodado “El perro”.

Elizabeth Martínez aseguró que su vida corre peligro y también su esposo puede ser asesinado.

"Hago un llamado a las autoridades por este medio pues solo así escuchan a las personas, les ruego que ya pongan un alto ahora que todavía hay tiempo, yo no me rindo y seguiré luchando para que se haga justicia y no sigan abusando de su poder y dañando a mi familia".

Antes, otras personas ya habían denunciado a "El Carnal" por extorsionar el módulo de la tercera edad, "a la fecha en el penal este sujeto sigue como si nada, no lo tocan las autoridades".

En la denuncia se estableció que presuntamente "El Carnal" junto con custodios, metieron clandestinamente memorias y celulares al penal de Chalco para grabar y realizar llamadas de extorsión "todo a espaldas del director".

Abel Betanzos lleva 17 años de interno en el penal de Chalco y de acuerdo a su familia, ya pronto va a salir, por ello no quiso participar en las llamadas telefónicas para extorsionar a personas desde el interior de esa cárcel.

La denuncia de Abel Betanzos resultó cierta y a "El Carnal" le encontraron celulares, memorias, dinero y otras cosas prohibidas.

Sin embargo, la venganza no tardó y mandaron a torturar a Abel Betanzos, además de que "El Chaparro" lo picó en una pierna.

JGM