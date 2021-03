Denuncia candidata virtual de Morena en BJ que le ofrecieron apoyo ilegal

La diputada local Paula Soto de Morena y virtual candidata para la alcaldía de Benito Juárez aseguró que un supuesto empresario le ofreció un millón de pesos para apoyar candidaturas de Morena.

Por medio de una serie de mensajes en Twitter, Soto explicó que este miércoles recibió una llamada de un supuesto vecino de la colonia Portales donde la felicitaba por la precandidatura, pues hace dos semanas ganó la encuesta para ser candidata de Morena a la alcaldía Benito Juárez.

Este sujeto la comunicó con un amigo suyo quién también la quería felicitar. El otro hombre se presentó como un empresario y le dijo que quería apoyar candidaturas de Morena "pero con regreso".

"Que para que yo le entendiera, se trataba de que él me daba un millón de pesos y yo le tenía que devolver 500 mil.

"Después le dije que yo no hacía eso, ni hablaba de eso y colgué. He recibido mensajes del supuesto vecino pidiéndome la dirección de mi oficina para reunirnos, obviamente no he respondido ni responderé", aseguró la diputada.

Soto aseguró que presentará la denuncia correspondiente ante las autoridades.

Presentaré la denuncia correspondiente ante las autoridades y les digo a mis adversarios que conmigo se equivocan y que no, indiscutiblemente, NO SOMOS IGUALES! — Paula Soto (@PaulaSoto) March 4, 2021

El 17 de febrero, Citlalli Hernández, secretaria general de Morena, reveló los nombres de quienes serán los candidatos en alcaldías de la ciudad, entre ellas Soto Maldonado, que podría enfrentarse en las elecciones de junio al alcalde panista Santiago Taboada, que busca la reelección.

cmo