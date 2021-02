Demoras y largas filas, abuelitos fueron vacunados en Edomex

Este lunes inició la vacunación contra la covid-19 en 24 municipios del Estado de México, con retrasos y nerviosismo, los adultos mayores de 60 años estuvieron expectantes a la llegada de la tan esperada vacuna.

Personal del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) fueron los encargados de aplicar y coordinar esta campaña de vacunación contra el coronavirus.

INICIA VACUNACIÓN

Con cierto temor, don José Negrete Aldama, recibió la vacuna contra la covid, el primero en su pueblo, que se ubica en el límite con el estado de Morelos.

A sus 70 años, don Eduardo, recibió la primera dosis en Axapusco

Nadie se esperaba esa sorpresa, las vacunas apenas llegaron ayer domingo procedentes de la India.

Los servidores de la Nación se activaron desde el domingo para avisar a los ayuntamientos de los municipios elegidos para el inicio de la primera vacunación a adultos mayores.

Don José Negrete fue el primero de la fila en Ecatzingo. Miró a la enfermera y de reojo la aguja con la que le introducirían el líquido de la fórmula de Oxford AstraZeneca.

Tuvo un poco de temor, pero era mejor aplicársela por "el bien de la familia".

José Negrete, primer vacunado en Ecatzingo

Al salir, dijo que aunque él ya tenía la vacuna, no dejaría de protegerse de usar el cubrebocas, el gel antibacterial y las medias preventivas. "No hay que confiarse", dijo.

En Ecatzingo llegaron mil 20 vacunas que se aplicarán este lunes y mañana martes.

LLEGAN MÁS DE 4 MIL VACUNAS A AXAPUSCO

Al otro extremo de Ecatzingo, en el límite con el Hidalgo, se encuentra el municipio de Axapusco a donde el señor Eduardo, de 70 años de edad, fue el primero en vacunarse.

Autoridades de Axapusco informaron que las vacunas se estarán aplicando este lunes, martes y miércoles, insistiendo que única y exclusivamente se aplicará a adultos mayores de 60 años.

En Axapusco llegaron 4 mil 495 vacunas que se empezaron a aplicar a adultos mayores que exhibieran su credencial de elector.

PRIMEROS MUNICIPIOS MEXIQUENSES CON VACUNA

En sí, fueron 24 municipios como Amanalco, Almoloya de Alquisiras, Atlautla, Atlacomulco, Acambay, Aculco, Axapusco, Apaxco, Chapa de Mota, Coatepec de Harinas, Donato Guerra, Ecatzingo, Hueypoxtla, Ixtapan del Oro, El Oro, Temascalapa, Temascalcingo, Temoaya, Ocuilan, Otzoloapan, Tlatlaya, Texcalyacac, San Felipe del Progreso y Santo Tomás de los Plátanos, donde llegaron las primeras vacunas para los adultos mayores.

Para el municipio de Atlautla, se destinaron tres mil 525 vacunas, que se aplicaran los días lunes, martes y miércoles.

En Ecatzingo, Atlautla y Axapusco estuvieron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para resguardar las vacunas, mientas que personal médico del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) se encargó de vacunar a los adultos mayores.

VACUNACIÓN EN TEMOAYA

Aunque autoridades federales anunciaron que este lunes 15 de febrero iniciaría la vacunación contra la covid-19 a las 08:00 horas, en el centro de vacunación instalado en la Terminal de Bomberos de Temoaya, ubicada en la comunidad de San Diego Alacalá, no llegaron las dosis en el horario previsto, lo que ocasionó que los adultos mayores tuvieran que esperar por varias horas para ser vacunados, en medio de las inclemencias del tiempo.

#Video | En las oficinas de Protección Civil de Temoaya, Edomex, adultos mayores hicieron una larga fila para recibir una vacuna, pues hasta las 9 de la mañana las dosis no llegaron a ese lugar. #yn https://t.co/AlQIwjhDxE pic.twitter.com/e5MWmI63s1 — La Silla Rota (@lasillarota) February 15, 2021

Sin embargo, fueron siete minutos antes de las 10:00 horas, cuando inició la vacunación de los adultos mayores de esta comunidad y de la colonia Emiliano Zapata, quienes acudieron al llamado, luego de que se enteraran de que Temoaya había sido seleccionado entre 24 municipios rurales a los que llegarían las primeras dosis del agente biológico de AstraZeneca y Oxford.

De acuerdo con personal del Instituto de Salud del Estado de México, para este centro de vacunación se destinaron las primeras 400 dosis, de un total de ocho mil que se aplicarán en este municipio del 15 al 19 de febrero, en un horario de las 09:00 a las 16:00 horas, y las cuales fueron resguardadas por cuatro elementos de la Guardia Nacional.

EL PRIMER VACUNADO

El profesor jubilado, Alejandro Díaz, de 64 años de edad, fue el primero de los adultos mayores de Temoaya que recibieron esta vacuna contra la covid-19. Sus dos hijos llegaron desde la 01:00 de la mañana a formarse a este sitio, luego de que se enteraran por medio de los delegados de la comunidad que la Central de Bomberos sería convertida en un centro de vacunación.

(Foto: Isaac Ramírez)

"Nosotros vinimos a la una de la mañana a preguntar si era verdad que aquí vacunarían, pero no nos dieron ninguna seguridad, por lo que decidimos arriesgarnos a quedarnos, aunque sí estuvo bastante fuerte el frío, porque finalmente es brindarle una esperanza, como hijos y como nietos, a nuestro papá, y darle más vida, por lo que vale la pena el sacrificio para que nuestro papá esté bien, esté tranquilo y conviviendo con nosotros", comentó su hijo Francisco Javier Díaz.

Don Alejandro es profesor jubilado, pero decidió incursionar en el comercio, tras su retiro de la docencia; actividad de la que también tuvo que separarse en el mes de marzo de 2020, cuando llegó la pandemia de la covid-19 a México, para evitar ponerse en riesgo de contagio.

"Él llevaba una vida activa, pues tiene un comercio que tuvo que cerrar por temor a que se contagiara y se puso en cuarentena, pero ahora que recibe la primera dosis, nos da hasta cierto punto tranquilidad el saber pudo recibir la vacuna, ya que, por la situación que estamos viviendo en el mundo, pues es una forma de que pueda regresar a ser productivo como a él le gusta, siguiendo con todos los cuidados, pero con un menor riesgo", destacó su hijo.

EL PROTOCOLO

Aunque arribó a este sitio cerca de las 08:00 horas, don Alejandro recibió su dosis casi dos horas después, luego de entregar dos copias de su identificación oficial y dos más de su CURP a trabajadores de la Secretaría del Bienestar federal.

Para ello, el personal de Salud estatal recibió una pequeña capacitación sobre el tratamiento que se les tenía que dar a las dosis para evitar mermas en el fármaco; adicionalmente, se les pidió evitar aplicarlo a personas que se hayan suministrado la vacuna contra la Influenza en un periodo menor a 30 días, que hayan padecido covid-19 o que usen tratamientos inmunosupresores que combatan padecimientos como el cáncer.

#Video | Arranca vacunación a adultos mayores: Alejandro Diaz fue la primera persona que recibió la vacuna contra la covid-19 en Temoaya, en el Edomex. https://t.co/AlQIwjhDxE pic.twitter.com/HU8JL0JvD8 — La Silla Rota (@lasillarota) February 15, 2021

"Me siento bien y, sobretodo, agradecido con Dios por ser de los primeros en recibir esta vacuna. No me da miedo ser de los primeros, al contrario, es un privilegio, porque así como están las cosas, lo único que esperábamos es que fuera pronto, por lo que agradecemos el que se nos haya tomado en cuenta primero a las comunidades marginadas", resaltó.

La aplicación de la dosis de don Alejandro apenas tardó 30 segundos; sin embargo, los responsables le solicitaron esperar 15 minutos sentado en un área habilitada para ello, para evitar una reacción a la vacuna; pasado ese tiempo, se le permitió regresar con sus hijos que ya lo esperaban afuera del centro de vacunación provisional.

ADVIERTEN SOBRE REACCIONES A LA VACUNA

Afuera, cerca de 250 adultos mayores más esperaban para poder ingresar y recibir la vacuna, la mayoría asistidos por familiares que, en algunos casos, los apoyaban a sostenerse o los protegían del sol que comenzaba a fortalecerse esta mañana, conforme pasaban las horas.

(Foto: Isaac Ramírez)

Con un altavoz, un médico del ISEM advertía que se podrían presentar algunas reacciones a la vacuna, como dolor de cabeza, articulaciones o en el brazo donde sería aplicada la dosis, así como náuseas, fiebre o cansancio, en cuyos casos recomendaba tomar reposo, consumir líquidos o tomar un analgésico y, solo en casos extremos, acudir con un médico.

Hasta ayer, Temoaya registra 412 casos positivos y 58 defunciones de covid-19 desde el inicio de la pandemia, lo que lo coloca en el lugar número 48 a nivel estatal en registro de contagios. Sin embargo, para sus habitantes, esta enfermedad les ha quitado a muchos de los suyos, pues afirman que cada semana se entierran entre 10 y 15 personas a las que el SARS-Cov2 les ganó la batalla.

PRIMERA ETAPA DE VACUNACIÓN EN EDOMEX

El secretario de Salud del Estado de México, Gabriel O´Shea Cuevas, informó que en esta primera etapa de vacunación contra la covid-19 se aplicarán 102 mil 760 vacunas de Oxford-AstraZeneca a los adultos mayores de más de 60 años.

Las vacunas se aplicarán en los 48 módulos de atención desplegadas entre los 24 municipios con los que inició esta jornada de salud, los cuales tendrán un horario de atención 8:30 de la mañana hasta las 16:00 horas.

Los adultos mayores que no se han podido registrar podrán acudir a estos módulos junto con una identificación oficial para que el personal de atención los registre y puedan ser vacunados.













(Sharira Abundez)