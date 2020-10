¿Demolerán el "Titanic" de Ecatepec? Esto sabemos

ECATEPEC.- Aún no se sabe el futuro del edificio conocido como "El Titanic" que ya lleva más de 20 centímetros de hundimiento y el ayuntamiento de Ecatepec aún no resuelve si lo van a demoler o el propietario se ampare jurídicamente para no hacerlo.

La Silla Rota ha insistido en repetidas ocasiones con el director de Desarrollo Urbano, Rodolfo Arellano, sobre el futuro del edificio de seis niveles, para saber si se tendrá que demoler, pero no hay respuesta.

El pasado 8 de septiembre, luego de que La Silla Rota publicó que el edificio conocido como "El Titanic" se hundía peligrosamente, las autoridades municipales acudieron a clausurarlo y a desalojar a los tres únicos inquilinos que rentaban departamentos.

"Por nuestra parte, verificamos la desocupación para pasar el reporte al área de Desarrollo Urbano y ellos determinarán la demolición del inmueble o la medida de remediación", dijo en aquella ocasión Victoria Arriaga Ramírez, directora de Protección Civil y Bomberos de Ecatepec.

Pero aunque aún dudan las autoridades locales en demoler este edificio, los vecinos exigieron que sea derrumbado ante el peligro que representa, ya que ha dañado las casas aledañas a este edificio.

El edificio color naranja se ubica en la esquina de calle Tenochtitlán y avenida Fuego Nuevo, colonia Ciudad Azteca Segunda Sección, donde hay evidencias de los daños que ha ocasionado a las casas vecinas.

El ayuntamiento de Ecatepec se ha centrado en atender el caso del hundimiento y escuchar al abogado del propietario para definir el futuro del "Titanic".

Sin embargo, no ha escuchado a los vecinos cuyas casas están afectadas por el hundimiento del inmueble.

Don José Luis Ortega, el herrero de la colonia y otros vecinos de la calle en donde se hunde el edificio conocido como "El Titanic", esperan ser citados la próxima semana por Desarrollo Urbano de Ecatepec para que les informe sobre las condiciones legales del inmueble.

La casa de don Guadalupe Miramontes, tiene las paredes fracturadas, pero es un señor de la tercera edad, a quien ha ignorado el ayuntamiento de Ecatepec, para que el dueño del "Titanic" o el ayuntamiento repare el daño.

Los vecinos del "Titanic" esperan que el dictamen de la Dirección de Desarrollo Urbano y Protección Civil de Ecatepec sea favorable a la demolición.

Uno de los lectores de la Silla Roto informó que sobre la avenida Central, pasando el metro Río de los Remedios, en dirección a Plaza Aragón, existe otro edificio en las mismas condiciones que "El Titanic".

Sin embargo, el ayuntamiento de Ecatepec informó que no sabían la ubicación de ese inmueble y el director de Desarrollo Urbano, Rodolfo Arellano, se ha mantenido hermético ante esa nueva denuncia de otro inclinado en Ecatepec.

(Sharira Abundez)