Demandan usuarios de la línea 1 reactivación del Metro

A 13 días del incendio en el Puesto Central de Control del Sistema de Transporte Colectivo Metro, los usuarios de la Línea 1 demandan que se pueda reactivar, a la brevedad, el servicio completo en este sistema de transporte, pues a pesar de que se ha eficientado el dispositivo de movilidad emergente, éste sigue siendo insuficiente y demanda más tiempo a quienes tienen que usar los camiones para llegar a su destino.

Irene García, habitante de la alcaldía Álvaro Obregón, asegura que la problemática relacionada con la saturación de las unidades ha quedado resuelta por las mañanas; sin embargo, por las tardes, continúan siendo insuficientes los camiones que se dispusieron por parte de la Secretaría de Movilidad y el transporte concesionado, para movilizar a los miles de pasajeros que todos los días se trasladan entre las terminales Observatorio y Pantitlán.

"El metro nos hace mucha falta, pues tenemos que invertirle más tiempo, como media hora, pero sobre todo, porque los camiones vienen muy llenos de regreso, ahorita van más o menos vacíos, pero no sabemos si por la tarde reducen el número de unidades y las que funcionan, se llenan más y el riesgo a la salud es mayor con esta pandemia", comentó.

#Metrópoli Usuarios de la Línea 1 del Metro destacaron que pese a implementar más corridas de autobuses emergentes, para sustituir la falta de operación de los trenes, por las tardes, continúan siendo insuficiente el número de camiones https://t.co/GHSqH82ekC pic.twitter.com/ZcK5Cytkah — La Silla Rota (@lasillarota) January 21, 2021

SE ACOSTUMBRAN USUARIOS A LOS AUTOBUSES

En las inmediaciones de la terminal Observatorio, las personas parecen haberse acostumbrado al sistema de transporte emergente; atrás quedaron las largas filas, las personas que corren de un lugar hacia otro, preguntando en dónde salen las unidades que lo llevarán a su destino, la salida de las unidades ocurre cada cinco minutos y sin superar el 50 por ciento de su capacidad, aunque uno que otro usuario que llega, por primera vez, en este periodo sí se atreve a cuestionar qué autobús o patrulla debe tomar.

Y es que, de acuerdo con trabajadores de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, para mejorar las corridas y atender la demanda de los usuarios, se están haciendo uso de 55 camiones de los sistemas M1/RTP, así como del concesionado, para llevar a la gente hasta Pantitlán, a los que se suman 15 patrullas del sector Plateros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que se encargan de movilizar a los ciudadanos hasta la estación Tacubaya, para que puedan abordar la Línea 7, que no ha dejado de funcionar en estas casi dos semanas.

Estos camiones forman parte de un total de mil 405 vehículos que, a decir del secretario de Movilidad, Andrés Lajous, se implementaron para atender la demanda de las Líneas 1, 2 y 3, con lo que se garantizan salidas en un plazo no mayor a siete minutos entre una unidad y otra. En el caso del trayecto Observatorio-Pantitlán, aseveró que se garantiza la ocupación del 50 por ciento en las unidades, aunque en la estación Pino Suárez se alcanza el 70 por ciento con un aforo controlado para evitar la sobresaturación.

"Me parece que el servicio se está brindando bien, yo ya tenía mucho que no venía, porque soy de Toluca, pero tuve que venir a la Ciudad de México por una emergencia y veo que no hay filas, que están avanzando y que los camiones no van llenos", apuntó Claudia Hernán.

PODRÍA ENTRAR EN FUNCIONES LA SIGUIENTE SEMANA

De acuerdo con la directora general del Metro, Florencia Serranía Soto, este lunes 25 de enero podría entrar en funciones nuevamente la Línea 1, con la reanudación de 10 trenes y mediante el sistema de telemetría y de comunicación vía tetra que se diseñó para este fin, los cuales permitirán visualizar en tiempo real la ubicación de cada uno de los trenes y conocer la velocidad, modo de conducción, el estado de las puertas y motrices, así como las variables necesarias, para garantizar la seguridad de los usuarios.

Señaló que, actualmente, se llevan a cabo las pruebas de actuación de la operación, junto con las pruebas de energización, de funcionamiento de los trenes en vacío y las de manejo de las instalaciones fijas, por lo que se estima que el servicio podría estar listo para el próximo lunes.

En tanto, los usuarios piden que se reanude el servicio en los trenes a la brevedad, pues el sistema los conecta rápido a sus destinos de una manera sencilla, además de que les significa un ahorro, pues Marisela, por ejemplo, dice que el transporte concesionado no le respeta su tarjeta del INAPAM, por lo que tiene que pagar los cinco pesos del pasaje que se ahorraba antes de la falla.

METRO, SIN FALTA DE PRESUPUESTO NI MANTENIMIENTO: CDMX

Florencia Serranía, directora general del Metro, aseguró que el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro no ha registrado una reducción de presupuesto ni falta de mantenimiento.

En conferencia de prensa este jueves, Serranía explicó que en 2019 y 2020 se ha tenido más presupuesto de lo que se han tenido en años anteriores, siendo el año pasado el que registró un mayor aumento de los últimos tres años.

Dijo que, de 2018 a 2020 se han reducido en 28% las avería, mientras que en esa misma temporalidad se ha aumentado un 29% la fiabilidad, que es un promedio de kilómetros recorridos por avería: en 2020, un tren recorré mil 406 kilómetros por avería; en 2018, eran mil 93 km por avería.

Explicó que los retrasos en el servicio en dos años se han reducido en 47%, mientras que el tiempo de espera en promedio de 2020 era de de 29.3 segundos, cuando en 2018 era de 65.4%, un cambio de -55%.

En materia de escaleras fuera de servicio, aseguró que en 2018 se registraban 23 en estas condiciones y que para diciembre de 2020 solo había 6.

También ha habido una reducción en el número de carpetas de investigación por robo a pasajeros, con una reducción de 2018 a 2020 de -84%.

Por su parte, Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, señaló que "nunca hubo una reducción en el tema de mantenimiento y que el programa de modernización del Metro no se detiene".

Afirmó que no habrá un aumento en el costo del servicio del Metro.

