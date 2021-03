Delincuentes golpean a mujer embarazada durante robo a su casa

María tiene seis meses de embarazo y su gestación corrió grave peligro el sábado pasado, cuando un grupo de individuos la golpearon cuando se metieron a robar a su casa ubicada en Coyoacán.

Los cuatro sujetos la amagaron con un arma de fuego y la patearon en diversas ocasiones, a pesar de que ella les dijo que "se llevaran todo pero que la dejaran en paz".

El esposo de la mujer de 30 años fue también víctima y testigo de los maltratos que sufrió Jorge, su pareja. Él se encontraba en la cocina y ella en la recámara cuando los sospechosos irrumpieron en su hogar cerca de las 11 de la noche.

En diversas ocasiones los criminales le advirtieron al hombre que "si no les decía donde estaba los objetos de valor, matarían a su esposa". Pero muy poco pudo hacer para defender a la mujer que dará a luz a su hijo, pues lo amarraron de pies y manos, y uno de los sospechosos en todo momento le apuntó con un arma.

Por más de 40 minutos los delincuentes buscaron objetos de valor y dinero al interior de la casa, tiempo en el que también golpearon en diversas ocasiones a María y Jorge.

Con computadoras, alhajas y dinero en efectivo en mano, los individuos salieron del domicilio, no sin antes de advertirles de que no llamaran a la Policía y que no los siguieran.

La mujer desató a su esposo y ambos se dirigieron al hospital, ya que María comenzó a sentir dolor, por lo que estuvo internada un par de días.

El afectado se presentó ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México a denunciar el robo y el maltrato que había recibido su esposa, quien estuvo a punto de perder a su bebé.

ROBO A CASA HABITACIÓN EN CDMX

En febrero pasado, La Silla Rota dio a conocer que algunas bandas de robo a casa habitación que están integradas por mexicanos y extranjeros se formaron al interior de los reclusorios de la Ciudad de México.

Los análisis que la Policía capitalina ha realizado en torno a las estructuras delictivas de estos grupos que operan en la urbe, les ha llevado a identificar que algunos de sus integrantes son originarios de otros países y que estuvieron presos en los Reclusorios locales y que éstos al estar en internamiento conocieron a delincuentes mexicanos que los integraron a sus agrupaciones criminales dedicadas al atraco de hogares.

Tal es el caso de una banda que recientemente la SSC desarticuló, la cual es liderada por Néstor David "T" "El Gordo", cuya organización criminal está integrada por alrededor de 30 individuos, entre ellos personas de nacionalidad colombiana y venezolana.

Sobre esta organización delictiva la Policía capitalina ha logrado detener a más de 20 individuos, entre ellos a su líder. Sin embargo, un comandante a cargo de una célula que combate a estos grupos criminales reconoció que existen diversas bandas que aún operan en la capital.

fmma