Delincuencia e inseguridad, principales retos de Sheinbaum: Mitofsky

La delincuencia y la inseguridad en la Ciudad de México es la principal preocupación para sus habitantes, de acuerdo con una encuesta de Consulta Mitofsky, en la que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum obtuvo una calificación de 6.4 y los alcaldes –antes delegados– fueron evaluados con un promedio de 5.8.

En la encuesta "Problemática de la Ciudad de México", un estudio realizado en viviendas de la capital del país.

Después de la delincuencia o inseguridad que obtuvo (49% de menciones), las principales problemáticas fueron violencia/asesinatos/secuestros (15.4%), corrupción (11.8), pobreza (6.3), desempleo (4.1), crisis económica (3.7), abastecimiento de agua potable ( 2.4), educación (2.3), drogadicción (1.7), inflación (0.8), transporte (0.5), otros (1.5) y no supo o no contestó (0.4).

Sobre servicios públicos que deben mejorarse se mencionaron: vigilancia (26.2), alumbrado público (18.1), pavimentación (16.6), agua (14.5), recolección de basura (8.8), transporte público (7.3) y drenaje (6.6).

Respecto a la evaluación de autoridades, con datos de diciembre de 2019, 60% estuvo de acuerdo con la manera de gobernar de Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX, contra 36.9% que dijo que no.

Sobre alcaldes, 44% dijo estar de acuerdo con su forma de gobernar, contra 47.4 que se manifestó en desacuerdo.

En la encuesta de Mitofsky de julio, Sheinbaum obtuvo 58.5% de aprobación; los alcaldes 52.1%.

Sobre si el trabajo de Sheinbaum es mejor o peor que el de su antecesor, Miguel Ángel Mancera, 54.9% dijo que sí era mejor, contra 39.1% que dijo que era peor; 6% no supo o no contestó.

Sí al día de hoy hubiese una consulta pública para que los ciudadanos decidieran si Claudia Sheinbaum continúa o no continúa al frente del gobierno del de la Ciudad de México, ¿votaría por que continuara o por que no continuara? El 53.3% votaría por que continuara, 36.5% por que no continuara; 10.2% no supo o no contestó.

Sobre lo más importante que debe lograr la jefa de gobierno, se mencionó: acabar con la delincuencia, combatir la corrupción, cumplir sus promesas de campaña, generar empleos, mejorar la economía, mejorar el alumbrado público, apoyar a la gente pobre, pavimentación, obras públicas y servicios de salud.

El tamaño de la muestra fue de entrevistas a 800 ciudadanos de la CDMX mayores de 18 años con credencial para votar.

