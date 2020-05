Del equipo médico de Pumas Acatlán a la línea defensiva contra covid

"Yo en lo particular, lejos de recibir agresiones, he recibido muestras de gratitud. Creo que si en un punto alguien me agrediera, no lo tomaría en cuenta, seguiría adelante por todas las personas que sí ayudan y por las que mejoran gracias a lo poquito que uno aporta, porque cada médico aporta algo. Creo que eso vale más que las agresiones".