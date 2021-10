Dejarán sin servicio de gas a 600 familias en Cuautitlán Izcalli

CUAUTITLÁN IZCALLI.- Por falta de pago del servicio, por tomas clandestinas, por obstrucción de la labor de los lecturistas y técnicos, la empresa distribuidora de gas natural Engie informó que a partir del 1 de noviembre suspenderá el abasto domiciliario en la Tercera Sección de Bosques de la Hacienda, donde radican unas 600 familias.

En fraccionamiento se abastece de combustible doméstico de gas natural, sin embargo anunció que suspenderá el suministro por diversas irregularidades.

Mediante un comunicado enviado por la empresa Engie a cada familia, se informa de la suspensión por diversas causas, entre ellas por el adeudo de muchos de los usuarios que se han negado a ponerse al corriente en el pago del servicio por el consumo del combustible.

La empresa argumenta en su misiva una serie de diversos eventos que atentan contra las condiciones básicas de seguridad y de operación de la red.

Además de que se han detectado eventos de manipulación por personal ajeno a Engie de los medidores en instalaciones de gas natural, se dijo.

Agrega la empresa que su personal ha sido objeto de agresiones por los usuarios quienes les impiden supervisar, tomar lecturas del co sumo y realizar reparaciones de las instalaciones del distribución.

José Luis Mendoza, vecino del lugar explicó que no sólo los vecinos tienen responsabilidad, ya que a la empresa se le informó desde hace meses de las malas co ediciones en que se encuentra la tubería, pero no la han renovado.

Parte de ese problema del deterioro ya originó que se registrará un incendio en uno de los departamentos en junio anterior, refirió.

Por parte de Protección Civil no se ha tenido versión de ello, y sólo el comentario de uno de los funcionarios del área que señala que se trata de un problema de particulares.