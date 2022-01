Dejan vehículos chatarra a nuevos gobiernos en el Valle de México

JILOTZINGO.- Dejan a nuevos gobiernos del Valle de México un parque vehicular de seguridad pública casi en chatarra, con llantas lisas, patrullas chocadas, sin accesorios como radios de comunicación, torretas, y hasta con el motor dañado, lo que será denunciado ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.

Como un caso particular, Ana Teresa Casas González, alcaldesa de Jilotzingo, informó que casi la totalidad del parque vehicular de Seguridad Pública Municipal que le entregó la anterior administración se encuentra totalmente deteriorado, y la mayoría de las unidades además de fallas mecánicas se encuentran desvalijadas.

Alcaldesa de Jilotzingo Ana Teresa Casas

En un informe sobre Seguridad Pública de Jilotzingo la alcaldesa Ana Teresa Casas, quien inició funciones el sábado anterior, destacó que "hemos encontrado un parque vehicular con unidades en pésimo estado e incluso algunas en aparente abandono, tanto automóviles como cuatrimotos y camionetas", destacó.

Añadió la edil que en sus informes declarados en el acta de entrega recepción los ahora exservidores públicos, afirmaron que todas las unidades se encontraban en excelentes condiciones de operatividad y listo con el personal para ponerse a disposición del Ayuntamiento.

Agregó que su administración no puede permitir que el patrimonio municipal de Seguridad Pública registre esos problemas e inconsistencias. "Por motivos de transparencia y en apego a las leyes de información pública comparto las unidades que presentan inconsistencias y sus características: Unidad SPJ-02, patrulla camioneta sin balatas, sin clutch, con llantas lisas y sin un faro frontal. Unidad SPJ-07, automóvil con múltiples golpes en la carrocería, llantas lisas y con un golpe por choque, no cuenta radio. Unidad SP-J-15: Motocicleta sin batería ni gasolina, en aparente estado de abandono, sin rótulos", dijo.

Además, añadió que se reportó en el acta que la unidad SPJ-08, que es un automóvil está chocado, desvielado y desvalijado. Unidad SPJ-12, no sirve la batería y la defensa tubular delantera está desoldada; además localizaron una camioneta negra, que no tiene sistemas de comunicación por radio, no tiene la pintura oficial y se hacía un uso indebido de la misma.

Habló de otros casos como la unidad SPJ-015, que es un vehículo patrulla con llantas ponchadas, asientos destrozados, sin sirenas ni sistema de altavoces e iluminación. Y otros autos desvalijados completamente como las unidades SPJ-09, la SPJ-013 y la unidad SPJ-11.

Finalmente destacó la alcaldesa que expresa su preocupación por el estado actual de un área tan importante y que presenta estos problemas, mismos que se contraponen completamente a las declaraciones signadas en actas de la anterior administración, lo que hará del conocimiento del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM).

OTROS MUNICIPIOS TAMBIÉN REPORTAN LAS MALAS CONDICIONES DE LAS PATRULLAS

En Atizapán de Zaragoza el alcalde, Pedro Rodríguez Villegas, el domingo anterior fue informado del estado que guarda el parque vehicular de Seguridad Pública y Tránsito, destacando que en muchos de ellos casos hubo falta de mantenimiento.

Por lo anterior se comprometió ante la tropa a adquirir 150 unidades nuevas para reponer el parque vehicular dañado ya que, dentro de sus objetivos, el alcalde busca que Atizapán de Zaragoza sea la ciudad más segura, lo que no podrá lograr con un parque vehicular en pésimas condiciones como el que recibió.

En Tlalnepantla el alcalde, Marco Antonio Rodríguez, la madrugada del primero de enero anterior, destacó que proporcionará mantenimiento a las unidades que lo necesiten y se reforzará con nuevas donde se necesiten.

Mientras que en Naucalpan el 22 de noviembre, quien fuera alcaldesa Patricia Durán Reveles, pidió autorización del cabildo para vender 478 vehículos como chatarra, entre ellos una parte eran patrullas, otros tantos vehículos utilitarios y camiones de servicios públicos para la recolección de basura.

Se dijo que los recursos serían usados para pagar salarios atrasados a los trabajadores de la administración municipal, sin que se informara a los ediles respecto al destino del dinero y si es que se logró la venta en subasta del lote de los vehículos.





