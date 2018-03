Octavo Periodo Ordinario de Sesiones

Dejan en la "congeladora" iniciativas de Ley en el Edomex

Se trata de la Ley de matrimonios Igualitarios y de protección al ejercicio periodístico, entre otras

AMÉRICA MUÑOZ 02/03/2018 06:54 a.m.

La Legislatura mexiquense inició su Octavo Periodo Ordinario de Sesiones. (Especial)

TOLUCA.- Con diversas iniciativas en la «congeladora» como la ley de matrimonios Igualitarios y de protección al ejercicio periodístico, entre otras, la Legislatura mexiquense inició su Octavo Periodo Ordinario de Sesiones.

Cruz Juvenal Roa Sánchez, ex presidente de la Junta de Coordinación Política, justificó que en el caso de la Ley de Periodistas no se presentó siquiera en Comisiones y menos fue discutida en el pleno porque «hay mucha división en el gremio» y desde ahí no hubo consenso.



Lo intenté reuniéndome con editores, con ustedes pero desafortunadamente hay mucha división entre ustedes y mientras no haya un acuerdo no la van a poder sacar. Las leyes son perfectibles, se pudo haber presentado y después irla perfeccionando".

Respecto a la ley de Matrimonio Igualitarios comentó que tampoco se generaron los acuerdos entre los líderes de bancada.

No hubo las condiciones pero ahí están, se quedan en el tintero, reconozco que por parte de los diputados del PRI, lo intentamos pero por cuestiones ajenas a nosotros no pasaron".

Aun así, el diputado priista, quien este jueves pidió licencia por tiempo indefinido para contender por una diputación federal, afirmó que se va con la cara en alto.

Como lo expresé en tribuna, no debo nada porque sí lo intenté (la aprobación de esas y otras iniciativas) fue parte del trabajo, lo intenté muchas veces pero no lo logré", manifestó.

Durante el periodo anterior se aprobaron 861 iniciativas, el 80 por ciento por unanimidad de votos, de las cuales destacan la ley de Sistema Anticorrupción, de Responsabilidades Administrativa y Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, que se complementan con las reformas estructurales a las leyes de la Fiscalía General de Justicia, de Fiscalización Superior y Orgánica de la Administración Pública, así como a los Códigos de Procedimientos Administrativos, Penal y Civil, enfocadas al combate frontal a la corrupción.

LEA TAMBIEN Reparto de tarjetas de Salario Rosa, en la 'cancha' del Congreso de Edomex Los representantes del PRD, PAN y PT mencionaron que la única vía jurídica y política para restringir la entrega de apoyos en campañas sería un punto de acuerdo

LEA TAMBIEN El nuevo fraude en Edomex a nombre del Aeropuerto de Toluca El Aeropuerto Internacional de Toluca interpuso una denuncia ante el Ministerio Público por uso indebido de su imagen