"Dejan de simular que trabajan" denuncian mamás de víctimas de feminicidios en Edomex

TOLUCA.-Madres de víctimas de feminicidio se manifestaron este viernes en la capital mexiquense para exigir justicia para sus hijas, pues señalaron que en las carpetas de investigación han encontrado irregularidades, que todas las autoridades mexiquenses son omisas en sus responsabilidades y que los que sobreviven al crimen, viven con miedo y sin recursos suficientes para el acceso a la justicia.

Llegaron a Palacio de Gobierno como primer punto. En el contingente de 20 personas destacaban las mamás de Fernanda Sabalza, Renata Martinely, Verónica Monroy, Martha Téllez, Diana Florencio, Fátima Quintana, Fernanda Sánchez Velarde, Salma Correa, quienes fueron víctimas de la violencia feminicida.

"Que dejen de simular que trabajan porque no trabajan, no hacen nada. ¿En dónde están los recursos? Si ellos trabajarán no tendríamos que pagar con la vida de nuestros hijos. Nadie nos da nada por estar aquí y a cada uno de los servidores públicos que están adentro se les pagan sueldos altísimos", señalaron frente a la sede del Poder Ejecutivo.

(Foto: Fernanda García)

Para los tres Poderes estatales, prepararon un pliego petitorio denominado "Verdad y justicia". A través exigieron principalmente agilizar las carpetas de investigación, la inyección de recursos para proteger a las víctimas colaterales de la violencia de género y un trato digno para que se acceda a la justicia y a la no repetición.

Caminaron sobre avenida Lerdo hacia Bravo, donde se encuentra la sede del Poder Judicial, ahí pintaron en el piso la silueta de mujeres muertas, consignas que reviven el dolor de perder a una hija a manos de un hombre que abusó sexualmente de ellas, el terror de caminar por años de instancia en instancia, de audiencia en audiencia, para lograr una sentencia condenatoria.

"Saben que voy a estar aquí exigiendo justicia por cada una de las niñas y mujeres asesinadas en este país, por la gravedad de la violencia que se están ejerciendo en contra de nuestros niños. Fátima ya no está, la hija de Karen no está, la hija de Magda Velarde no está y no hay justicia. La justicia no existe".

(Foto: Fernanda García)

Frente a la Cámara de Diputados, lamentaron que a través de la Ley de Amnistía los feminicidas de sus hijas han buscado evadir su responsabilidad y el castigo que ya se les impuso.

"Nos encontramos con las puertas cerradas, queríamos ver a Karina Labastida y a las diputadas de la comisión de Género y nos dicen que están en Panamá, ¿en serio? Pero sí recibieron a José Humbertus Pérez Espinoza (expreso de consciencia) que está promoviendo amnistía para los asesinos de al menos dos nuestras hijas. Queremos que a nosotras también nos reciban y nos hagan un foro".

(Foto: Fernanda García)

Las madres señalaron que son más de 50 las que se están organizando y que ésta es la primera de muchas marchas que harán hasta que la "ineptitud de las autoridades" deje de costarle la vida a las mujeres.

aemz