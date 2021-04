Declaratoria de alerta de género, ¿en deuda con las mujeres del Edomex?

NEZAHUALCÓYOTL. – Ante los recientes casos de violencia en contra de la mujer ocurridos en el Estado de México, colectivos feministas consideraron que, a seis años de la declaratoria de alerta de género para 11 municipios, no se ha avanzado en la erradicación de agresiones y feminicidios.

Guadalupe Alvarado, integrante del colectivo "Nos queremos vivas Neza" consideró que la atención de justicia en la entidad no ha mejorado por la falta de empatía y capacitación de los funcionarios públicos que atienden los casos en el territorio mexiquense.

"Realmente no cambia nada el hecho de que haya alerta o no lo haya, no cambia por lo menos aquí en Nezahualcóyotl no cambió nada, ni en Chimalhuacán, que son los municipios más cercanos en donde estamos en contacto", dijo.

Explicó que la atención en los ministerios públicos es muy precaria, y en su mayoría, los avances en las indagatorias las realizan los propios familiares, lo que retrasa esclarecer los casos por los escasos recursos con los que cuentan los deudos.

"No quieren iniciar una carpeta, intentan persuadir a la familia para iniciar la denuncia, ya después les levantan las denuncias, pero no les dan un seguimiento adecuando. Quien tiene que buscar a la persona es la familia porque ellos no lo hacen"

"Nosotros nos ponemos a volantear con la familia en las calles a buscarla con los amigos, es decir, quien la busca es la familia porque ellos nada mas levantan la denuncia, pero no la trabajan", explicó.

Desde su conformación por voluntarias y familiares de víctimas, el colectivo "Nos queremos vivas Neza" han brindado acompañamiento en desapariciones, feminicidios y violencia familiar en municipios de la zona oriente del Estado, punto rojo para mujeres.

En esta región del Valle de México, los colectivos han detectado un incremento en los casos de violencia hacia la mujer durante la pandemia por covid-19, principalmente en los núcleos familiares por el confinamiento recomendado por las autoridades de salud.

Según datos de la agrupación, en lo que va de la emergencia sanitaria al menos el 60 por ciento de los agresores vivían dentro del núcleo familiar de las víctimas, que en su mayoría, habían solicitado apoyo a las autoridades pero que al final no les fue otorgado.

"Nosotros en el acompañamiento de las familias que se han acercado con nosotros detectamos el domingo antepasado a una madre que estaba con su hija de 15 años que el marido la había golpeado en la madrugada y no le levantaron la denuncia".

"Le dijeron que el AMPEVIS (Agencias del Ministerio Público Especializadas en Violencia Familiar, Sexual y de Género) estaba cerrado y que no podían atenderla para levantarle la denuncia, no podían pasarla al médico legisla siendo que está una alerta de género y ni así las quisieron atender", explicó.

INVERSIÓN MILLONARIA DESDE 2015

Desde 2015, el gobierno estatal publicó un decreto para establecer las medidas inmediatas y urgentes para atender la problemática de la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas en once de sus municipios.

Con él, las autoridades se comprometían a implementar estrategias para la protección de las mujeres en los municipios de Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Ixtapaluca, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco Solidaridad.

Desde entonces, en estas localidades las autoridades han creado células de atención y prevención de violencia, que, de acuerdo con los activistas y defensores independientes, no ha logrado frenar la ola de violencia.

Tan solo en este año, los gobiernos locales recibirán 260 millones de pesos para el combate de feminicidios, abuso sexual, acoso sexual y hostigamiento sexual, entre otros delitos.

ALZA DE FEMINICIDIOS

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, en 2020 se cometieron 150 feminicidios en el Estado de México, de los cuales 20 se cometieron con arma de fuego, 25 con arma blanca y 105 casos con otro elemento.

Mientras que en el "Informe Violencia Feminicida en México, aproximaciones y tendencias 2020", elaborado por ONU Mujeres, se destaca un incrementó en 13.8 por ciento el asesinato de mujeres perpetrado con armas de fuego.

En él se señala un alza del 27.4 por ciento en la violencia de género en todas sus modalidades, al pasar de 3 mil 180 casos en 2019 a 4 mil 50 en 2020, y septiembre fue el de mayor incidencia con 400 expedientes.

CASOS RECIENTES

Entre los casos más recientes de feminicidio ocurridos en el Estado de México, se encuentra el de Wendy Yoselyn de apenas 16 años, quien fue localizada en un canal de aguas negras en Xonacatlán, al sur del Estado de México.

En el Valle de México también se han registrado muertes de mujeres. Andrea Salgado fue presuntamente asesinada por su pareja sentimental dentro de un cuarto de hotel en el municipio de Nezahualcóyotl.

Andrea era amante de los animales, alimentaba a perros y gatos de la calle "gastaba el dinero de sueldo en comprar kilos de croquetas y sobres para darle de comer a los callejeritos", pese a que hace unos años había abandonado sus estudios quería retomarlo y convertirse en veterinaria.

Sus padres la recuerdan como una joven alegre, cuya sonrisa fue apagada por "un falso amor que le arrebató la vida", hace dos años inició una relación con Bryan "N", un joven de 22 años al que conoció en el trabajo y que actualmente se encuentra detenido.









(Sharira Abundez)